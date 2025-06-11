BMW 5系列成豪華車贏家！歐洲1-4月銷量燃油、電動雙雙領先賓士

▲BMW 5系列於歐洲市場成長驚人，今年1-4月較同期成長56%，5系列共賣出20,402輛。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

雖然賓士（Mercedes-Benz）、BMW在2023年陸續推出E-Class、5系列，不過隨著5系列小改款更新，在銷售上也迎來回報。據了解，今年1-4月歐洲豪華品牌中BMW拔得頭籌領先賓士，其中又以5系列成長最多，成為歐洲最暢銷的豪華車款。

根據《Dataforce》統計，今年1-4月BMW 5系列在歐洲共售出20,402輛，領先賓士E-Class約5,000輛，這2款豪華車分別較去年同期成長，其中5系列成長56%、E-Class成長19%。

車型 歐洲1-4月中型豪華車銷量（輛） BMW 5 Series 20,402 Mercedes-Benz E-Class 15,811 Audi A6/S6 13,774 Volvo S90/V90 2,722 Lexus ES 1,397 Audi S7/S7 1,216 Maserati Ghibli 51

至於其他同級對手方面，則分別為奧迪A6／S6（13,774輛）、Volvo S90／V90（2,722輛）、Lexus ES（1,397輛）。不僅燃油車領先，BMW i5電動車在歐洲1-4月也賣出8,843輛，領先奧迪A6 e-tron電動休旅（7,460輛）與賓士EQE Sedan（3,740輛）。

台灣市場方面，BMW汎德去年底發表5系列房車（296萬起）後，今年3月也正式發表5系列Touring旅行車（306萬），加上還有i5電動房車（329萬起）、i5 Touring電動旅行車（339萬起），為中大型豪華車款帶來豐富選擇。

▲不只燃油車，BMW i5、i5 Touring在歐洲1-4月也賣出8,843輛，領先奧迪A6 e-tron電動休旅與賓士EQE Sedan。