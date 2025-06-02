實車直擊／福特「Focus紐柏林版」進駐展間　網友：最想要的還是它

▲福特Focus Wagon紐柏林限定版今（2）日上市，下午也陸續進駐展間，以下帶來更多實車照。（圖／記者林鼎智攝，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

台灣福特六和今（2）日推出「Focus Wagon紐柏林限定版」（報導請點此），新車升級野馬專屬車色、內外觀套件等超過價值12萬元，售價99.9萬加量不加價。Focus Wagon紐柏林限定版實車也在當日下午陸續進駐全台展間，《ETtoday車雲》前往新莊建富據點，為讀者帶來實車樣貌。

▲Focus紐柏林版首度導入Vapor Blue Metallic金屬藍塗裝，該車色原為野馬跑車才有，質感表現不俗。



此次「Focus Wagon紐柏林限定版」首度導入Mustang野馬跑車選用的Vapor Blue Metallic金屬藍塗裝，該塗裝特殊金屬顆粒漆料下，可隨光影角度呈現不同細微色調，讓實車在室內也十分搶眼。

外觀處也透過黑化套件帶來更多運動感，包括黑化車頂、前下保桿飾條、車外後視鏡、車門把手、側裙、鯊魚鰭天線等，另外也升級18吋黑化ST Edition旋壓鋁圈搭配鮮紅色卡鉗塗裝，車尾則是紐柏林版象徵的車貼，這也傳承過去福特推出紐柏林版本的歷代特色。

▲外觀處也換上大量黑化套件，同時車尾處也具有紐柏林版專屬車貼。



車內變化則是換上跑車座椅、並搭配炫紅縫線，其他配備則與Vignale 1.5T車型相同，整體來說在升級不加價下相當超值。Focus Wagon紐柏林限定版一上市也引來不少網友回應，像是「蠻好看的耶其實」、「沒漲價先給推」、「不錯帥」，不過也有不少網友留言反應「應該增加後座出風口」、「後座出風口和通風椅才是重點」。

▲Focus紐柏林版座艙換上跑車座椅與炫紅縫線，一上市也引起網友反應，有不少留言表示「蠻好看的耶其實」、但也有不少留言表示最想要後座出風口或通風座椅。