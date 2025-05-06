Gogoro慶10周年「抽星宇商務艙1年飛到飽」！全新推薦獎勵計畫開跑

▲Gogoro今年迎來10周年慶，祭出全新推薦獎勵計畫回饋車主。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

繼離峰騎到飽資費方案後，Gogoro睿能創意今（6）日再宣布，為了慶祝品牌營運10周年，並感謝超過64萬車主的支持，正式推出「全新推薦獎勵計畫」，除了老車主與新車主都能獲得點數回饋外，還有機會抽到多項豪華大獎，其中最大獎為星宇航空商務艙1年飛到飽，價值超過百萬。

▲只要以推薦方式購車並完成交車，新老車主都有機會抽星宇航空商務艙1年飛到飽。（圖／翻攝自Gogoro）

Gogoro全新推薦獎勵計畫自即日起至2025／07／31止，只要Gogoro車主推薦親友購車並完成交車，推薦人可獲500點Gogoro Smart Points點數，且領取次數無上限，新任車主則能獲得300點；Gogoro車主在App內就能取得專屬連結，親友只要透過該連結登錄即可，且除了全新推薦獎勵計畫外，也依舊能享有當期的其他購車優惠。

除了點數外，全新推薦獎勵計畫還加碼抽百萬好禮，包括星宇航空商務艙1年飛到飽、二刀流棒球選手圓夢旅、Apple或Dyson套裝等，總獎項超過8,000個；而且如果是「老屁股」Gogoro車主，抽獎機會還有額外的加權倍數，例如有10年Gogoro Account年資，且成功推薦2位親友完成購車，那就能獲得20次的抽獎機會。

Gogoro 10 週年限定推薦獎勵計畫 豪華大獎

獎項 名額 星宇商務艙一年飛到飽

（全球不限航點，單人 10 趟來回機票） 1 名 二刀流棒球選手圓夢旅

（雙人 LA 套裝旅遊行程） 2 名 Apple 套裝

（iPhone 16 Pro 128G、Apple Watch 10、AirPods Pro 2） 3 名 Dyson 套裝

（吸塵器、空氣清淨機、吹風機） 4 名 300 點 Gogoro Smart Points 8,000 名

在全新獎勵計畫之外，Gogoro也在將本月訂為「寵粉月」，針對多款熱銷車型推出優惠，像是Delight、VIVA MIX與VIVA XL等車型，購車即贈3,828點，可抵電池資費、維修保養與購買配件等；Pulse全車系（星宇版除外）送雙鏡頭前後行車記錄器，既有車主入手Ultra車型現折9,000元及分期0利率，再享限時免3,500元手續費；Pulse星宇航空版加碼抽破萬里程；SuperSport與Premium贈送TCS進階版，以上優惠只到6／1截止。