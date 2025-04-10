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104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價

▲104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價。（圖／記者張慶輝攝）

▲Mazda台灣馬自達推出CX-5淬鍊版，建議售價104.9萬起。（圖／翻攝自Mazda）

記者張慶輝／綜合報導

Mazda台灣馬自達今（10）日宣布，為旗下進口中型休旅CX-5追加「淬鍊版」車型，標配雙前座通風座椅與高階BOSE環繞音響，建議售價104.9萬，同時主力20S SELECT PLUS與旗艦25T AWD GT Premium新年式車型，價格也分別下修至112.9萬與129.9萬，並且提供全車系限時升級5年原廠保固優惠，使產品競爭力有感提升。

Mazda CX-5全車系建議售價

車型 正式售價
20S 淬鍊版 1,049,000 元
20S SELECT PLUS 1,129,000 元
25T AWD GT PREMIUM 1,299,000 元

此次推出的CX-5淬鍊版車型最大亮點，就是標配同級少有的雙前座導流式通風真皮座椅，能在炎炎夏日有效提升駕乘舒適性，並且提供駕駛座10向電動調整（含電動腰靠）與記憶功能、副駕駛座6向電動調整等，另外還有高階BOSE環繞音響，讓聽覺也能得到滿足，配合具備智慧型手機連接功能的10.25吋中控螢幕，以百萬中型休旅級距來說，配備可說是相當完整。

▲104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價。（圖／記者張慶輝攝）

▲CX-5淬鍊版標配百萬同級少見的雙前座通風座椅，並提供雙電調與駕駛座記憶功能。（圖／翻攝自Mazda）

除了前述2項亮點配備外，CX-5淬鍊版還有Hands-free感應式電動尾門，取放物品更便利，安全性上則有360度環景輔助與LED主動轉向頭燈，搭配完整i-ACTIVSENSE主動安全科技，讓駕駛能從容掌握周遭環境；19吋星芒分割式鋁合金輪圈，輔以車身同色環車護板，帶來大氣俐落的外觀視覺。

▲104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價。（圖／記者張慶輝攝）

▲外觀上有19吋星芒分割式鋁合金輪圈，輔以車身同色環車護板，帶來大氣俐落的視覺感。（圖／翻攝自Mazda）

此次CX-5不僅追加淬鍊版車型，擁有全彩HUD結合智慧型手機導航投影、以及ALH進階型智慧頭燈的20S SELECT PLUS車型，建議售價也從原先的116.9萬下調至112.9萬，搭載2.5升SKYACTIV-G渦輪引擎、可輸出230匹馬力與42.8公斤米扭力且標配智慧型四驅的25T AWD GT Premium旗艦車型，更是從139.9萬下修至129.9萬，以更具親和力的價格策略搶攻中型休旅級距。

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