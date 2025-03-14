公認最強白牌性能機車！光陽RTS R 165開創新世代　陳傑憲也超愛它

▲RTS R 165的帥勁與嗆辣性能，讓「台灣隊長」陳傑憲愛不釋手。（圖／翻攝自KYMCO）

記者張慶輝／綜合報導

近期台灣白牌機車級距掀起一波「性能大戰」，就在國內機車大廠KYMCO光陽推出全新RTS R 165後，其強悍動力與敏銳操控引發無數討論，無論是媒體或親身體驗後的車迷都讚不絕口，就連代言人「台灣隊長」陳傑憲也愛不釋手，其受歡迎程度也實際反映在火熱的銷量表現上，究竟作為最受矚目的新世代明星車款，RTS R有哪些超越同級的獨到之處？

▲陳傑憲認為RTS R 165不只帥又快，騎起來也相當舒適，騎士與乘客都能自在享受。（圖／翻攝自KYMCO）

作為世界冠軍MVP的陳傑憲，第一眼看到RTS R 165就直呼「好帥」！充滿速度感的外型設計，散發出濃厚的王者風範，而且RTS R 165不只是顏質高，陳傑憲還提到其座墊非常舒適寬敞，無論是騎士還是乘客都能自在享受，「內外兼具」可說是兩者的一大共通點，亮眼形象、優異實力以及溫柔貼心缺一不可。

▲新世代球員與新世代最強白牌性能機車一拍即合，組成「Team RTS」共同開啟致勝新世代。（圖／翻攝自KYMCO）

同樣作為新世代，陳傑憲之所以能在國際賽場上有突出表現，一大關鍵就在於「隨時做好準備」，即使結果無法控制，也對目標保持執著並拿出勇氣全力以赴；而光陽在經過重新整頓後，也以「新世代」之姿面對挑戰，憑藉著創新思維與深厚實力，瞄準目標全力以赴，新世代最強白牌旗艦RTS R 165就是最顯著的實證，兩者也一拍即合組成「Team RTS」，聯手將速度與熱血傳達給車迷與球迷。

▲RTS R 165將憑藉全面超越市場同級的絕對優勢，站穩「國內公認最強白牌性能車」的地位。（圖／翻攝自KYMCO）

光陽集團董事長柯勝峯表示，RTS車系以追求快意騎乘，享受操駕快感，嚮往科技、操控、速度作為市場區隔，而RTS R則擁有全面超越市場同級的絕對優勢，有信心RTS R 165會成為「國內公認最強白牌性能車款」；這點從近期吵得火熱的各種測試與討論就能看出，RTS R 165已經成功站穩這個位置，未來將繼續以公認最強的實力，持續在白牌級距中引領風騷。

▲陳傑憲與RTS R 165都是近期話題十足的矚目焦點。（圖／翻攝自光陽）