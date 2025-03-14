英國手工超跑廠「全新旗艦正式登場」！鋁合金底盤＋碳纖車頂剛性強

圖文／7Car 小七車觀點

英國經典手工跑車品牌 Morgan 正式公開全新旗艦跑車 Supersport，該車將取代 Plus Six 車系的地位，採用了全新開發的「CXV」鋁合金底盤，相較過去更加輕盈且剛性更提高 10%，若選擇採用碳纖維車頂，抗扭剛度則可再提高 10%。

▲Morgan Supersport 全新旗艦跑車正式登場。

外觀上，Supersport 仍保有 Morgan 一貫的復古魅力，但設計語言更加現代，並融入空氣力學概念，使車身比例更具動感與流線感。這款全新跑車不僅延續 Morgan 專注於輕量化與駕駛樂趣的理念，同時也是品牌技術創新的一大躍進，展現更符合當代需求的造車工藝。

Morgan Supersport 採用可互換的車頂設計，織布頂篷可以與車身同色、重量為 43 磅的碳纖維複合硬頂互換，車尾選用弧形後擋風玻璃設計，可以獲得更好的視野，不過兩款的車頂造型經過比較後，軟頂整體視覺更為流線。

進入車內，整體鋪陳依舊是熟悉復古感受，中控台大量選用木質材料鋪陳，類比時速與轉速表整合在中央，而位於方向盤後方的則是一組多媒體資訊螢幕。此外，車內最顯眼的莫過於來自 BMW 8 速變速箱的線傳排檔頭，與復古鋪陳形成鮮明對比。

原廠提供豐富的客製化選擇，包括 Nitron 避震器和限滑差速器的動態操控套件。以及每個重量為 21.3 磅的 19 吋鋁圈，比標準採用的 18 吋輪圈輕 2.4 磅。車身顏色有接近無限的組合搭配，而門板的木紋材質則提供 11 種飾面。

動力方面則將搭載來自 BMW 的渦輪增壓直列六缸引擎，可以產生 335 匹最大馬力、51 公斤米的峰值扭力，搭配 8 速自排變速箱，能夠在 3.9 秒內完成 0-100km/h 加速。

Morgan 品牌自創廠迄今均堅持英國手工製造，在市面上注定是少數的車款，但高識別度的設計仍可足以吸引喜愛獨到品味的消費者目光，在國內亦有消費者支持，藉由總代理三一國際引入後，路上偶能也能巧遇到獨樹一格的英輪車款。