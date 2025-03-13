ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福斯商旅「大型加州號」露營車升級！數位座艙、廚具+衛浴通通有

▲福斯Grand California。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯商旅原廠發表2025年式Grand California，與Crafter看齊，升級數位座艙、ADAS系統。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

福斯商旅原廠海外發表2025年式Grand California，這款旗下最大的「大型加州號」與改款Crafter看齊，升級數位座艙、露營車控制面板及ADAS駕駛輔助系統，希望能吸引更多露營愛好買家，海外共有2車型，英國售價自84,046英鎊起，折合新台幣358.9萬起。

現行款Grand California自2019年上市，是基於Crafeter商用MPV為打造，此次新年式車型升級獨立式資訊娛樂系統，共有10.4吋、12.9吋螢幕兩種選擇，並可支援Apple Carplay／Android Auto，另外也與Crafter一樣具有數位儀表、語音助理，並整合ChatGPT AI功能，同時也換上EPB電子手煞車（含Auto Hold駐煞車功能）、重新設計排檔桿及按鍵開關，並具有Travel Assist駕駛輔助系統。

▲福斯Grand California。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯Grand California。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲Grand California是基於Crafter打造，具有多項配備升級。

車艙方面，Grand California在臥室中也具有5吋直立式觸控面板，與Multivan California相同，該露營車控制面板可操作加熱、車內照明，並且能透過App監控水箱容量、電池電量等數據。其他車內設施還包括70公升冰箱、110公升飲用水箱、雙爐具、流理槽、淋浴間、用餐區及雙人床等，車尾也收藏2張折疊椅、1張露營桌。

▲福斯Grand California 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲Grand California。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯Grand California 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯Grand California 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯Grand California 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲車內設有雙口爐、流理槽、衛浴等設備。

動力方面，福斯新Grand California同樣維持2.0升TDI 4缸柴油渦輪引擎，該引擎也升級通過歐盟最新VI HD排放標準，搭配8速自排變速箱，具有最大馬力161匹／41.8公斤米扭力，並依車型提供前驅、4驅選擇。福斯California車系中最大的就是Grand California，其他還包括Caddy California、California等，至於電動版加州號則還要再等等。

▲福斯Grand California。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲目前Grand California海外共有2車型，英國售價自84,046英鎊起，折合新台幣358.9萬起。

►台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

►3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車露營車加州福斯商旅VWVolkswagenGrand CaliforniaMPVCrafter

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

金秀賢當兵告白「高二金賽綸」：好想妳　瘋狂追求「承諾要娶她」...阿姨痛罵

推薦閱讀

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

TOYOTA最大空間皇冠Crown Estate亮相！雙動力、台灣已註冊商標

TOYOTA最大空間皇冠Crown Estate亮相！雙動力、台灣已註冊商標

最新文章

TOYOTA「最大空間皇冠」亮相2025-03-13

TOYOTA「新雙艙電動皮卡」釋預告2025-03-13

福斯「大型加州號」露營車升級2025-03-13

Honda HR-V e:HEV現身噪音測試2025-03-13

鴻海納智捷全新「百萬有找跨界電動車」現2025-03-13

台灣BMW最便宜「電動休旅iX1」入門款2025-03-13

台灣賓士25年式E-Class、S-Class2025-03-13

「新一代Mazda CX-5」日本爆料空間變更大2025-03-13

三菱「跨界7人座MPV」新車泰國開賣2025-03-13

TOYOTA全新入門微型電動車登場2025-03-13

熱門文章

TOYOTA將推「大改款7人座MPV」2025-03-11

「MG全新7人座休旅」今年開賣2025-03-12

鴻海納智捷全新「百萬有找跨界電動車」現2025-03-13

TOYOTA全新入門微型電動車登場2025-03-13

台灣「速霸陸電動休旅」大降52.3萬2025-03-11

TOYOTA「全新電動休旅發表」2025-03-12

台灣BMW最便宜「電動休旅iX1」入門款2025-03-13

三菱「跨界7人座MPV」新車泰國開賣2025-03-13

台灣「Suzuki Jimny」回歸開賣2025-03-12

「新一代Mazda CX-5」日本爆料空間變更大2025-03-13

相關新聞

Honda「小改款油電HR-V e:HEV」現身噪音測試名單！預告第3季上市

Honda「小改款油電HR-V e:HEV」現身噪音測試名單！預告第3季上市

台灣賓士推出25年式E-Class、S-Class！標配升級、首度下放電吸門

台灣賓士推出25年式E-Class、S-Class！標配升級、首度下放電吸門

三菱「跨界7人座MPV」新運動款泰國開賣！1.6升油電折合新台幣95萬

三菱「跨界7人座MPV」新運動款泰國開賣！1.6升油電折合新台幣95萬

368萬起！「英式豪華皮卡車王」台灣上市　4月前完成訂車送越野利器

368萬起！「英式豪華皮卡車王」台灣上市　4月前完成訂車送越野利器

因應陸汽車傾銷　俄提高關稅遏制市場衝擊

因應陸汽車傾銷　俄提高關稅遏制市場衝擊

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA將推「大改款7人座MPV」！台灣今年先上2.5升油電新年式

TOYOTA將推「大改款7人座MPV」！台灣今年先上2.5升油電新年式

「MG全新7人座休旅」上路測試今年開賣！搭載2.0升渦輪配後驅、四驅

「MG全新7人座休旅」上路測試今年開賣！搭載2.0升渦輪配後驅、四驅

獨家直擊／鴻海納智捷全新「百萬有找跨界電動車」現身　n5今年上市

獨家直擊／鴻海納智捷全新「百萬有找跨界電動車」現身　n5今年上市

TOYOTA全新入門微型電動車登場！車長2.5米停車超方便、續航100公里

TOYOTA全新入門微型電動車登場！車長2.5米停車超方便、續航100公里

折價大砍52.3萬！台灣「速霸陸電動休旅」比TOYOTA bZ4X還殺

折價大砍52.3萬！台灣「速霸陸電動休旅」比TOYOTA bZ4X還殺

TOYOTA「全新電動休旅發表」尺碼空間不輸RAV4！續航力可跑600公里

TOYOTA「全新電動休旅發表」尺碼空間不輸RAV4！續航力可跑600公里

199萬、入手少29萬！台灣BMW最便宜「電動休旅iX1」入門款開賣

199萬、入手少29萬！台灣BMW最便宜「電動休旅iX1」入門款開賣

三菱「跨界7人座MPV」新運動款泰國開賣！1.6升油電折合新台幣95萬

三菱「跨界7人座MPV」新運動款泰國開賣！1.6升油電折合新台幣95萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366