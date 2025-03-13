福斯商旅「大型加州號」露營車升級！數位座艙、廚具+衛浴通通有

▲福斯商旅原廠發表2025年式Grand California，與Crafter看齊，升級數位座艙、ADAS系統。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

福斯商旅原廠海外發表2025年式Grand California，這款旗下最大的「大型加州號」與改款Crafter看齊，升級數位座艙、露營車控制面板及ADAS駕駛輔助系統，希望能吸引更多露營愛好買家，海外共有2車型，英國售價自84,046英鎊起，折合新台幣358.9萬起。

現行款Grand California自2019年上市，是基於Crafeter商用MPV為打造，此次新年式車型升級獨立式資訊娛樂系統，共有10.4吋、12.9吋螢幕兩種選擇，並可支援Apple Carplay／Android Auto，另外也與Crafter一樣具有數位儀表、語音助理，並整合ChatGPT AI功能，同時也換上EPB電子手煞車（含Auto Hold駐煞車功能）、重新設計排檔桿及按鍵開關，並具有Travel Assist駕駛輔助系統。

▲Grand California是基於Crafter打造，具有多項配備升級。



車艙方面，Grand California在臥室中也具有5吋直立式觸控面板，與Multivan California相同，該露營車控制面板可操作加熱、車內照明，並且能透過App監控水箱容量、電池電量等數據。其他車內設施還包括70公升冰箱、110公升飲用水箱、雙爐具、流理槽、淋浴間、用餐區及雙人床等，車尾也收藏2張折疊椅、1張露營桌。

▲車內設有雙口爐、流理槽、衛浴等設備。



動力方面，福斯新Grand California同樣維持2.0升TDI 4缸柴油渦輪引擎，該引擎也升級通過歐盟最新VI HD排放標準，搭配8速自排變速箱，具有最大馬力161匹／41.8公斤米扭力，並依車型提供前驅、4驅選擇。福斯California車系中最大的就是Grand California，其他還包括Caddy California、California等，至於電動版加州號則還要再等等。

▲目前Grand California海外共有2車型，英國售價自84,046英鎊起，折合新台幣358.9萬起。