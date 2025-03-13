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台灣賓士推出25年式E-Class、S-Class！標配升級、首度下放電吸門

▲台灣賓士新年式E-class、S-Class 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲台灣賓士推出25年式E-class、S-Class，首度將電吸門下放至E-Class，同時S350d也標配雙前座通風加熱座椅。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在更新C-Class／GLC後，台灣賓士（Mercedes-Benz）也推出25年式E-Class、S-Class，此次升級標配進階娛樂套件，其中E-Class也換上可發光水箱護罩、動力輔助車門緊閉系統、後座遮陽套件，並新增多光束智慧頭燈、空氣淨化系統，售價自299萬起；S-Class則在S350d車型標配豪華雙前座椅（通風加熱功能），售價為465萬元。

▲台灣賓士新年式E-class、S-Class 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲台灣賓士25年式E-class、S-Class售價、配備變更。

首先在新年式E-Class方面，此次全面標配極線發光水箱罩，在邊框加入光纖燈條帶來更高夜間辨識度，同時立標的E300 Exclusive車型也升級動力輔助車門緊閉系統，輕推車門即可自動緊閉，這也是首次下放到E-Class上，並新增手動後座側窗遮陽簾、後擋風玻璃電動遮陽簾、Energizing空氣淨化系統、指紋辨識感應器，升級總價值112,000元。

▲台灣賓士新年式E-class、S-Class 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲台灣賓士新年式E-class、S-Class 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲新E-Class升級多光束智慧頭燈、極線發光水箱罩。

另外，新年式E-Class也升級多光束智慧頭燈，可依路況、車速及環境智慧調整光束分布；同時新E-Class還搭載最新MBUX進階娛樂系統，可支援串流服務，並支援5G行動數據、第三方App等。

S-Class方面，除了既有標配AIRMATIC氣壓懸吊系統外，此次新年式也升級豪華前座椅，具有通風加熱功能；座艙部分也同樣具有MBUX進階娛樂套件，提供更多影音串連服務，升級總價值達54,000元。

▲台灣賓士新年式E-class、S-Class 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲台灣賓士新年式E-class、S-Class 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲車內也都換上新一代MBUX影音系統，可支援5G聯網、串流服務等。

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