瑪莎拉蒂MC20「自動駕駛飆上時速318KM」！成功刷新最速世界紀錄

圖文／7Car 小七車觀點

義大利豪華品牌 Maserati 日前宣布，旗下的 Maserati MC20 於印地自動駕駛挑戰賽（Indy Autonomous Challenge, IAC）成功以時速 318 公里刷新自動駕駛最快車速紀錄。此次挑戰賽於美國佛羅里達州卡納維爾角的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）進行，並由米蘭理工大學（Politecnico di Milano）與佛羅里達千里體驗賽（1000 Miglia Experience Florida）協力參與，旨在推動自動駕駛技術發展，提升 AI 駕駛系統的穩定性與極限表現。

本次測試於甘迺迪太空中心的 Space Florida Launch and Landing Facility（LLF）進行，該地點曾為 NASA 太空梭降落場地，擁有全球最長之一的 4.5 公里跑道，為高速測試提供理想條件。由米蘭理工大學 AIDA 團隊開發的 AI 自動駕駛技術，成功以 Maserati MC20 挑戰極速，突破 2022 年同場地 310.5 km/h 的紀錄，再次證明義大利工程技術的創新實力。此外，Maserati MC20 早在 2024 年 11 月於義大利軍用機場，已創下量產車自動駕駛 285 km/h 的最快紀錄。

印地自動駕駛挑戰賽暨 Aidoptation BV 執行長 Paul Mitchell 指出：「這些世界速度紀錄不僅是技術展示，更是推動 AI 駕駛技術應用於公路行駛的重要一步。我們希望透過賽車技術經驗，發展更安全、可靠且永續的高速自駕系統。」米蘭理工大學電子資訊與生物工程系主任 Sergio Matteo Savaresi 教授則補充：「此次測試進一步評估 AI 在極端條件下的反應與穩定性，提供未來城市自駕技術發展的關鍵數據。」

在刷新紀錄後，Maserati MC20 Cielo 亦加入佛羅里達千里體驗賽，於美國公路上展示義大利自駕技術與卓越工藝。該車型曾於 2023 年義大利千里賽中以自動駕駛模式行駛 60 公里，達成重要里程碑。EGA USA 總裁 Massimo Cicatiello 表示：「千里賽不僅是競速賽事，更是義大利汽車技術與創新的象徵。Maserati MC20 在 AI 技術推動下突破極限，證明傳統與未來能夠共存。」

Maserati 與印地自動駕駛挑戰賽、米蘭理工大學的合作，為自動駕駛技術發展奠定關鍵基礎，並促進其商業化應用。未來目標將著重解決現實世界的交通挑戰，提升全球運輸的安全性與效率，推動自動駕駛技術進入更廣泛的應用領域。