Nissan「豪華7人座MPV」將大改款！搭e-Power動力、挑戰Alphard

▲Nissan「旗艦7人座MPV」Elgrand即將在明年10月迎來大改款，將透過e-Power動力迎戰TOYOTA Alphard／Vellfire，圖為現行款。（圖／翻攝自Nissan，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Nissan（日產）「旗艦MPV」Elgrand即將在明年10月迎來大改款，這也是該車自2010年上市以來的更新，預料第4代車型（內部代號E53）將搭載e-Power油電系統、並且還會增添BEV電動車。

Nissan Elgrand多年來都是TOYOTA Alphard／Vellfire的競爭對手，此次改款也將透過電動化來提升燃油效率。外觀方面將以Nissan Hyper Tourer概念車為參考，並搭載ProPilot 2.0駕駛輔助系統、e-4orce電子4輪控制系統等。

▲新一代Elgrand將以Hyper Tourer概念車為設計來源，並且採第2代e-Power動力，透過可變壓縮比汽油引擎、電動馬達組成。



座艙佈局則有7人座、8人座選擇，其中7人座第2排採獨立座椅（含腿托），並採12.3吋數位儀表、9吋或12.3吋Nissan Connect中控螢幕，具有電子手煞車、Amazon Alexa語音助理功能等。

動力方面則將採第2代e-Power油電技術，以1.5升4缸可變壓縮比汽油引擎搭配電池、電動馬達組成，結合e-4orce電子4輪控制系統，這套動力在X-trail e-Power上具有200匹馬力／25.9公斤扭力，同時也會比現行款Elgrand 2.5升汽油車型（10km／L）更省油，來到平均油耗19km／L的表現。日媒也預估售價將比現行款調漲，入手門檻自4,100,000日圓起，折合新台幣約92萬。

▲第2代e-Power油電系統是以1.5升4缸可變壓縮比汽油引擎搭配電池、電動馬達組成，這套動力在X-trail e-Power上具有200匹馬力／25.9公斤扭力。



▲日媒預估售價將比在410萬日元起跳，不過油耗將可來到19km／L，比現行款的2.5升QR25DE、3.5升VQ35DE動力都還要出色。