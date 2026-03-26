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Kia「新跨界休旅預告4月發表」挑戰TOYOTA神車！空間更大、配備更豐富

▲Kia預告4月紐約車展有驚喜！將帶來大改款Seltos。（圖／翻攝自Kia）

▲Kia預告4月紐約車展有驚喜！將帶來大改款Seltos。（圖／翻攝自Kia）

記者徐煜展／綜合報導

4月紐約車展即將到來！Kia準備主力休旅進攻北美市場，從預告圖來看，主角應就是日前韓國首發的新一代Seltos，要用更大的空間、更豐富的配備挑戰當地神車TOYOTA Corolla Cross。

▲Kia預告4月紐約車展有驚喜！將帶來大改款Seltos。（圖／翻攝自Kia）

▲Kia預告4月紐約車展有驚喜！將帶來大改款Seltos。（圖／翻攝自Kia）

▲Kia Seltos作為品牌銷售主力，即將登陸北美市場。

大改款新世代Seltos早在去年底就於南韓首發，如今確定進軍北美，預告4月紐約車展發表，被視為重點的全球戰略SUV，Seltos新車採用Hyundai集團K3模組化平台打造，車身尺碼來到4430×1830×1600mm，軸距則為2690mm，空間感比上一代更討喜。

外觀導入品牌近年主打的「Opposites United」設計語彙，車頭換上辨識度極高的Star Map星圖式LED燈組，視覺更前衛也更有科技感，車側則導入隱藏式平整化門把，不只看起來更俐落，也有助於空氣力學表現。

▲Kia預告4月紐約車展有驚喜！將帶來大改款Seltos。（圖／翻攝自Kia）

▲外觀不僅有多種選擇，內在空間配備也相當有競爭力。

韓國首發版本為Seltos帶來多變的風格造型，具有時尚的X-Line車型，以及運動化的GT-Line版本。除了外觀升級，新一代Seltos在車室空間與科技配備上也同步進化，隨著車格放大，乘坐與置物機能預期會更有感提升，加上新世代介面與數位化配置，進一步強化競爭力。

台灣市場上，自然不會放過這款話題十足的熱門休旅，已經正在原廠評估計畫中，未來將定位在Sportage之下，鎖定競爭更激烈的跨界休旅市場。

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