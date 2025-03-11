台灣HONDA「今年要導入ZR-V休旅」日本夏季改款！搭載2.0升省油油電

▲日本ZR-V休旅3月暫停接單，為夏季改款作準備！（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣本田日前預告第4季還有2款新車要導入，其中1款為ZR-V的機率相當高，而日本販售2年的ZR-V預計即將推出最新改款，屆時台灣有望與國外同步，導入最新的改款ZR-V！

▲台灣本田預告第4季還有2款新車，其中1款預計就是ZR-V。（圖／資料照）

大陸、北美、日本都有賣的HONDA ZR-V，是本田近年來休旅大紅牌，而日本自2023年導入後，至今銷售的2年的ZR-V，即將在今年夏季迎來有感更新，而台灣則預計第4季導入，以時間點來看，台灣有望跟進日本導入最新改款作為賣點。

▲日規改款新ZR-V尚未公告改款細節，不過預計夏季左右就開始接單。

日本3月分別陸續暫停接單1.5升渦輪、2.0升油電ZR-V，開始籌備夏季的改款新車，至於台灣市場上，台灣本田已經表態第4季2款新車都會採用e:HEV油電，ZR-V油電與進口的喜美相同，具備181匹最大馬力，國外頗受好評，性能、節能都有不錯的表現。

定位在HR-V與CR-V之間的ZR-V，是本田話題十足的高人氣休旅，不僅擁有出眾、跑格的外型，以11代Civic平台打造，其4,568x1,840x1,621mm、2,655mm軸距比HR-V擁有更好的空間規劃，未來台灣若以進口方式導入，福斯T-Cross、Mazda CX-30等進口休旅都是它的對手，國產神車TOYOTA Corolla Cross也有可能在它的射程範圍內。