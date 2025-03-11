154.8萬！台灣Skoda「7人座休旅Kodiaq」推新年式　安全升級小漲1萬

▲新年式Skoda Kodiaq開賣，升級智慧停車輔助。（圖／翻攝自Skoda）

記者徐煜展／綜合報導

熱銷的Skoda Kodiaq 7人座休旅，台灣去年9月導入新一代車型，近來除了2.0升渦輪將陸續交車外，原廠也在公告2025年配備升級調整，新年式Kodiaq維持1.5升、2.0升渦輪配置，售價小漲1萬，升級IPA智慧停車輔助！

▲2.0升渦輪今年抵台，陸續開始交車。

新一代Skoda Kodiaq台灣於去年9月10日發表，當時提供1.5升TSI、2.0升TSI 4X4兩款車型，不過首波交車以1.5升渦輪為主，而近來2.0升動力已陸續抵台，並在近期展開媒體試駕，相較舊年式的售價，2025新年式1.5升開價154.8萬、2.0升為174.8萬。

▲2.0升渦輪具備四驅能力。

1.5升渦輪結合48V輕油電，搭配7速DSG變速箱，達到150匹馬力、25.5公斤米扭力，而2.0升渦輪官網也更新資料，擁有204匹馬力、32.7公斤米扭力，能源局平均油耗達12.6km/L。

新年式外觀、內裝大致不變，小漲1萬升級IPA智慧停車輔助，其帶來更便利的自動停車，路邊停車、倒車入庫等都難不倒更聰明的Skoda Kodiaq。