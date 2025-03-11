「Infiniti全新7人座跑旅」上路測試鎖定LEXUS RX！2.0升渦輪今年問世

▲國外首度捕捉到Infiniti全新跑旅開始測試！將以QX60平台打造。圖為QX60。（圖／翻攝自Infiniti）

記者徐煜展／綜合報導

雖然日前才爆出Infiniti QX50、QX55兩款休旅即將停產，不過原廠已經在準備全新的休旅作品，海外已經捕獲到Infiniti全新跑旅測試車，該車命名應會取自先前註冊的QX65，將鎖定LEXUS RX作為主要對手！

▲Infiniti日前就註冊QX65資訊，如今測試車已經現身為上市暖身。（圖／翻攝自美國專利局。）

國外首度現身的Infiniti休旅，該車尺碼、特徵與QX60相似，而Infiniti未來重心將放在休旅以及電動車發展上，日前悄悄註冊的 QX65休旅資訊曝光，預計是以QX60為基礎延伸推出的跑格休旅，概念就如同先前QX50、QX55的血緣關係。

QX65與QX60共享平台打造，而海外QX60逐漸放棄3.5升V6引擎，改搭2.0升4缸渦輪，搭配9速手自排變速箱與四驅系統，具有268匹馬力、39.5公斤米扭力，未來將問世的QX60也將搭載這具2.0升渦輪。

▲QX65擁有跑旅化的象徵，內裝科技與QX60共享。並具備3排7人座空間。

第2代QX60於2021年登場，台灣則在2022年導入，今年又發表全新的2.0升渦輪動力，售價255萬起，第2代QX60是品牌睽違近10年的大改款休旅，並用上許多品牌最新科技結晶，亮眼的全新世代座艙，相信在QX65身上都不會缺席。