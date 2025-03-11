TOYOTA將推「大改款7人座MPV」！台灣今年先上2.5升油電新年式

▲新一代TOYOTA Sienna傳出開發中，將換上最新搶眼的家族化制服。（預想圖／翻攝自《Theottle》）

記者徐煜展／綜合報導

自從送走了經典的Previa，TOYOTA正7人座MPV級距能見度較高的僅剩Sienna與阿法Alphard，而新一代阿法問世後，銷售5年的第4代Sienna，國外近期也傳出不少大改款消息，有望在今年底至明年上半年問世！

▲新一代TOYOTA Sienna尺碼空間將放大。

台灣有在賣的進口第4代TOYOTA Sienna，在北美當地仍是有不錯的銷售人氣，而第4代自2020年北美發表，銷售5年的Sienna也傳出將有新一代大改款規劃，最新釋出的預想圖TOYOTA Sienna，就導入來自Corolla Cross、Camry、Prius等最新的家族設計語彙。

下一代TOYOTA Sienna將以現行的TNGA-K 平台來優化，尺碼將來到5,180x1,990x1,780mm，比現行款放大，讓車室空間得到提升，進而優化舒適度，其空間大小更勝Alphard。

▲台灣新年式TOYOTA Sienna預計近期登場。（圖／翻攝自TOYOTA經銷商）

在台灣市場規劃上，今年TOYOTA Sienna有不少新動作，日前經銷端已傳出會有新年式規劃，正在接單中，升級幅度將比照北美市場，新增更先進的後座離開警示系統，至於售價、規格目前尚未透露。