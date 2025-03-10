TOYOTA下一代Hilux將有GR Sport版　柴油馬力加大、另添2.4油電

▲不同於現行款僅限部分市場才有，TOYOTA傳出將在下一代Hilux中增添GR Sport版本，並且除了外觀套件還會升級懸吊。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA傳出將在新一代Hilux皮卡車中增添GR Sport車型（現行款僅限部分市場才有），雖然動力上無法與福特Ranger Raptor抗衡，但將透過運動化套件、升級的懸吊帶來優化，並且除了柴油動力外，還有望提供Hybrid油電選擇。

TOYOTA Hilux一直是全球暢銷的車款，現行版本最早於2015年上市，儘管銷量仍舊不錯，但也面臨產品老化的危機。以澳洲為例，去年當地銷量排名第3，僅次於福特Ranger及自家品牌的RAV4，因此也傳出即將迎來改款更新。

▲新一代Hilux除了維持IMV梯形大樑底盤，2.8柴油引擎也會提升輸出，並有望增添油電動力。



據了解，有望成為全球常態販售的Hilux GR Sport並不止外觀套件而已，同時也會加寬輪距、升級KYB減震桶，而且現行2.8升柴油4缸引擎也會小幅提升，來到221匹最大馬力。另外，新一代Hilux也會同樣維持IMV梯形大樑底盤，而非Tacoma的TNGA-F，保有出色越野性能。

除了外觀變化外，新一代Hilux座艙也會升級數位儀表、12.3吋中控螢幕等，並具有無線Apple Carplay／Android Auto、對地攝影、TSS駕駛輔助系統等。動力方面也有望提供Tacoma的2.4升i-Force Max油電動力，該引擎具有326匹／64.3公斤米扭力，滿足更熱血需求的買家。

▲現行款Hilux自2015年上市，面臨產品老化也將迎來更新。