她感嘆「歐洲機車少馬路更有條理」引熱議！誰才是亂源網友戰翻

▲有位在歐洲生活的台灣人觀察，當地路上很少看見機車。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

台灣交通亂象常被人詬病，就有一名待在歐洲的網友分享，她觀察當地馬路與台灣的最大差異是機車很少，和日本的狀況類似，讓她不禁感嘆「沒有機車亂鑽，覺得整個馬路都有條理了許多」。貼文曝光後，迅速掀起鄉民熱議，「錯，罰則太輕」、「有問題的是考照制度不是車輛問題」。

這名網友近日在PTT以「台灣交通問題484可能因為機車太多？」為題發文表示，她最近在歐洲生活，發現當地和台灣最大的差異是機車很少，即使有也不常見，而日本也鮮少看見有人在騎機車，「感覺沒有機車亂鑽，覺得整個馬路都有條理了許多，行人過馬路也不用擔心機車衝出來」。

此番言論一出，有一派鄉民表示認同，「是，你看哪個高端國家路上有那麼多機車」、「是，羨慕日本卻連不騎機車都辦不到，會說好熱、好懶、沒捷運」、「很多時候會塞車都是因為機車硬要鑽」。

也有人主張，「錯，是歐洲很少四輪違停」、「四輪才是亂源」、「塞車真要說都有啦，四輪不淨空+綠燈起步二輪卻還要繼續硬鑽都是」。

還有不少人認為，「不止，駕照太容易拿也是問題」、「罰則太輕」、「違規成本太低」、「人太多了」、「沒有，是普遍素質問題，跟車種無關」、「有問題的是考照制度，讓不適任的人在路上跑，不是車輛問題」。

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