第2屆「機車改裝工藝大展」松菸開跑！日馬高手齊聚余文樂藏車現身

▲第2屆Speed & Crafts機車改裝工藝大展暨冠軍賽於228連假在松菸4號倉庫盛大展開。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

繼2023年首次舉辦後，Speed & Crafts機車改裝工藝大展再度於2／28在松菸4號倉庫盛大展開，除了集結48輛各式風格的精美改裝作品，共同爭奪最終的冠軍榮耀外，曾獲世界冠軍的Rouge Crafts創辦人葉韋廷也力邀日本與馬來西亞共5位大師來台，親自與國內改裝者及愛好者面對面交流，甚至是余文樂收藏的愛車也在活動中展出，不過礙於個人隱私，主辦方並未明確指出是哪輛車，只能由粉絲親自去發現。

▲在Harley-Davidson原廠支持下，本次賽事新增「哈雷改裝組」，該組冠軍還能獲得直送國際舞台的機會。

作為國內機車改裝界的「巔峰之戰」，賽事共分為3個組別，分別是著重在創意與改裝工藝的「無限改裝組」、強調性能與戰力的「性能改裝組」、以及本屆新增的「哈雷改裝組」，在Harley-Davidson原廠的共襄盛舉之下，該組冠軍將獲得直送亞洲國際舞台的機會，前往海外參加2025年Custom Kings Asia，挑戰哈雷改裝的最高榮譽。

▲在性能改裝組當中，彼德二輪帶來了大鵬灣國際賽道場地紀錄的實戰車，也是目前全台唯一使用Superbike工廠賽車套件的YAMAHA YZF-R1。

除了角逐冠軍榮耀的48輛車款外，國內機車品牌SYM三陽也展出了現場唯一一輛「速克達」，正是日前挑戰美國鹽湖城賽道的實戰車，其以新一代DRGBT為基礎，搭配上Maxsym TL508的雙缸引擎，在使用VP賽用汽油與NOS氮氣加速系統之下，成功跑出GPS時速206km/h，創下500c.c.級距四行程CVT傳動機車的官方最速紀錄，展車上甚至能看到來自鹽湖城的鹽粒，是場內不可錯過的看點之一。

▲SYM三陽也展出了場內唯一的速克達，正是日前在美國鹽城湖跑出GPS時速206km/h的實戰車。

在各式吸睛之外，此次活動的另一大亮點就是國際大師齊聚一堂，4位日本大師分別是Custom Works Zon的吉澤雄一、Cherry’s Company的黑須嘉一郎、Luck Motorcycles的杉原雅之、46Works的中嶋志郎，再加上來自馬來西亞Art of Speed主辦人Asep Ahmad Iskandar，將會在3／1 11:00-12:00與葉韋廷一起進行VIP限定座談會，把改裝心法傳遞給台灣車迷。

▲曾獲世界冠軍的Rouge Crafts創辦人葉韋廷也力邀日本與馬來西亞共5位大師來台，除了會在VIP限定座談會傳授改裝心法外，也會在現場與車迷互動。

第2屆Speed & Crafts機車改裝工藝大展暨冠軍賽展覽資訊

展覽地點：

松菸四號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

展覽日期與時間：

2025/02/28 14:00-20:00

2025/03/01 12:00-20:00（VIP限定座談會11:00-12:00）

2025/03/02 12:00-20:00（頒獎典禮15:30-17:30）

（每日最後入場：19:30）

票價：

網路購票499元

現場購票599元

（皆為3日入場券，附贈1杯調飲）

VIP套組1980元

（除3日入場與1杯調飲外，再送Madrider X Speed & Crafts限量聯名周邊T-Shirt與大師名人講座）