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BMW推出「M4 CS VR46特仕版」！專屬車頂簽名、螢光黃配色帥翻

▲為慶祝Valentino Rossi 46歲生日，BMW推出M4 CS Edition VR46限量特仕版。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Valentino Rossi雖然已從MOTO GP退役，但這位9屆MOTO GP冠軍目前也轉戰房車賽，成為義大利籍的BMW M車手，而為了慶祝Rossi 46歲生日，BMW也推出2款限量M4 CS Edition VR46特仕車，各限量46輛。

▲BMW M4 CS Edition VR46限量特仕版。（圖／翻攝自BMW）

▲M4 VR46特仕版共有2種風格，不過都具有VR46字樣、螢光黃飾板，相當吸睛。

這2款M4 VR46特仕車分為Sport、Style兩種，其中Sport版本採Marina Bay Blue metallic金屬藍塗裝，並在車側具有大型「46」字樣；而Style版本則採消光金屬藍，並以藍色作為車側46字樣，其他方面，M4 CS獨特的黃色日行燈也延伸至卡鉗、輪圈，並且在車頂、後擾流處也增添螢光黃飾板，包括車頂、車門踏板處也有VR46，並且在車頂還有Rossi的簽名字樣。

▲BMW M4 CS Edition VR46限量特仕版。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M4 CS Edition VR46限量特仕版。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M4 CS Edition VR46限量特仕版。（圖／翻攝自BMW）

▲包括水箱護罩、輪圈輻條、卡鉗都有螢光黃色搭配，車頂甚至還有Valentino Rossi的簽名字樣。

車內則維持M碳纖維桶椅、Merino皮革等，頭枕處也有黃色VR46、並延伸到M Alcantara方向盤上，中央扶手處也有1／46限量銘牌。動力方面不變，M4 CS Edition VR46搭載3.0升直6雙渦輪引擎、M xDrive 4輪驅動系統，具有543匹最大馬力、3.4秒靜止加速破百表現。

▲BMW M4 CS Edition VR46限量特仕版。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M4 CS Edition VR46限量特仕版。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M4 CS Edition VR46限量特仕版。（圖／翻攝自BMW）

▲M Alcantara方向盤的12點鐘標記、碳纖維桶椅、頭枕處都有螢光黃點綴，並且中央扶手處還有限量徽飾。

特別的是，BMW M部門還為M4 CS Edition VR46設定專屬外傾角調校，並重新調整了減震桶、防傾桿、彈簧等，M主動式懸吊系統也有優化。若順利購車，買家還可前往義大利Tavullia參觀VR46 Motor Ranch，並且能享受在Misano World Circuit賽道進行的BMW M駕駛體驗，目前這款特仕版售價自155,000美元起，折合新台幣約508萬。

▲BMW M4 CS Edition VR46限量特仕版。（圖／翻攝自BMW）

▲M4 CS Edition VR46售價自155,000美元起，折合新台幣約508萬。

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