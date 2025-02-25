馬自達「大改款Mazda2」傳10月亮相！導入輕油電、可望增電動車

▲馬自達小型掀背車Mazda2傳將在10月發表新一代改款車型，除了導入輕油電系統外，還可望推出電動車。（圖／翻攝自Mazda，圖為現行款）



記者林鼎智／綜合報導

在上市一段時間下，馬自達（Mazda）小型掀背車Mazda2有望迎來改款更新！日媒曝新一代Mazda2將在今年10月登場，不僅將增添軸距、放大空間外，動力系統也可能導入輕油電、甚至還有電動車，後者將以轉子引擎為基礎。

現行第3代Mazda2於2014年上市、2019年改款，如今也到產品更新周期，日媒《最新自動車情報》就指出，大改款Mazda2將延續魂動設計、換上與新CX-5相同的設計語彙，包括更銳利的頭燈與水箱護罩、同時也會放大車格，增添軸距與車寬、新增車色等，營造更強烈的運動外型。

▲若新一代Mazda2將出電動車，將與MX-30同樣以轉子引擎作為電動馬達，圖為MX-30。



座艙方面，則會換上液晶儀表、水平設計中控台，並搭載最新Mazda Connect影音系統，乘坐表現上也會更加舒適，另外也具有i-Activsense駕駛輔助系統、FCTA前方路口交流警示、進階SCBS（具夜間行人偵測）等。

至於動力編成，則可望提供Skyactiv-G 1.5升汽油+48V輕油電系統，將具有WLTC平均油耗20km／L以上表現，另外也有1.5升柴油引擎，至於電動車型則可能與MX-30一樣，以轉子引擎作為電動馬達，不過預計續航力不高，將以都會代步為主。

▲Mazda2最早於2002年上市，歷經三代變革，如今也到了產品改款周期。