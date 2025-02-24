全球首創！電動飛行車「市區試飛成功」20秒空中駕駛影片曝光

圖文／鏡週刊

美國新創公司Alef Automotive近日成功在加州完成「電動飛行車」試飛，這款飛行車在沒有任何牽引繩索的輔助下，順利完成垂直起飛，20秒的飛天影片引發外界關注。

綜合外媒報導，Alef Aeronautics於2023年取得美國聯邦航空總署（FAA）授予的「特殊飛行認證」（Special Airworthness Certification），並於19日順利完成首次市區試飛，從曝光的影片中顯示，這款測試機型Alef Model Zero電動飛行車成功展示垂直起降（VTOL）的能力。

Alef Model Zero在加州聖馬特奧（San Mateo）進行了首次試飛。為確保試飛過程安全無虞，測試團隊在當天封鎖了道路，以避免任何人員進入飛行路徑下方或附近區域。 此外，由於該測試區域的人口密度並不高，加上現場也已部署了所有必要的安全設備及人員，更加確保了試飛的安全性。

Alef Aeronautics執行長杜霍夫尼（Jim Dukhovny）表示，這段影片展示的是全球首創，且經過官方記錄和驗證的飛行車飛行測試，不僅能垂直起飛，且無須透過纜繩牽引輔助。

Alef Aeronautics目前正致力於開發其首款飛行汽車 Alef Model A，該車款預計將在不久的將來投入市場，在地面駕駛模式下，續航里程可達322公里，而在飛行模式下，續航里程則為177公里。該飛行車採用萬向座艙設計，提升飛行穩定性。升降舵系統則賦予飛行車卓越的操控性能，可精準控制垂直與水平運動，並調整傾斜角度。此外，為確保安全性，設計團隊捨棄外露螺旋槳的設計。這款飛行車不僅是100% 的電動車，而且它的能源效率甚至比特斯拉或其他電動車更高。

在Alef Model Zero和Alef Model A之後，團隊正著手研發下一代車款Alef Model Z，這將是一款可乘坐四人的飛行汽車。這款新車預計在2035年問世，飛行模式的續航里程可達322公里，地面行駛的續航里程更提升至644公里。

The world's first flying car, Alef Model A, was shown in the US: a video of the tests appeared pic.twitter.com/kwxgWLKOyY — Alexej Shelikhovskij (@shelikhovskij) February 22, 2025



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