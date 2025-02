全球首創！電動飛行車「市區試飛成功」20秒空中駕駛影片曝光

圖文/鏡週刊

美國新創公司Alef Automotive近日成功在加州完成「電動飛行車」試飛,這款飛行車在沒有任何牽引繩索的輔助下,順利完成垂直起飛,20秒的飛天影片引發外界關注。

綜合外媒報導,Alef Aeronautics於2023年取得美國聯邦航空總署(FAA)授予的「特殊飛行認證」(Special Airworthness Certification),並於19日順利完成首次市區試飛,從曝光的影片中顯示,這款測試機型Alef Model Zero電動飛行車成功展示垂直起降(VTOL)的能力。

Alef Model Zero在加州聖馬特奧(San Mateo)進行了首次試飛。為確保試飛過程安全無虞,測試團隊在當天封鎖了道路,以避免任何人員進入飛行路徑下方或附近區域。 此外,由於該測試區域的人口密度並不高,加上現場也已部署了所有必要的安全設備及人員,更加確保了試飛的安全性。

Alef Aeronautics執行長杜霍夫尼(Jim Dukhovny)表示,這段影片展示的是全球首創,且經過官方記錄和驗證的飛行車飛行測試,不僅能垂直起飛,且無須透過纜繩牽引輔助。

Alef Aeronautics目前正致力於開發其首款飛行汽車 Alef Model A,該車款預計將在不久的將來投入市場,在地面駕駛模式下,續航里程可達322公里,而在飛行模式下,續航里程則為177公里。該飛行車採用萬向座艙設計,提升飛行穩定性。升降舵系統則賦予飛行車卓越的操控性能,可精準控制垂直與水平運動,並調整傾斜角度。此外,為確保安全性,設計團隊捨棄外露螺旋槳的設計。這款飛行車不僅是100% 的電動車,而且它的能源效率甚至比特斯拉或其他電動車更高。

在Alef Model Zero和Alef Model A之後,團隊正著手研發下一代車款Alef Model Z,這將是一款可乘坐四人的飛行汽車。這款新車預計在2035年問世,飛行模式的續航里程可達322公里,地面行駛的續航里程更提升至644公里。

The world's first flying car, Alef Model A, was shown in the US: a video of the tests appeared pic.twitter.com/kwxgWLKOyY