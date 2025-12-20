ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Nissan全新「入門7人座MPV亮相」！搭載1.0升動力明年開賣

記者徐煜展／綜合報導

Nissan醞釀已久的全新7人座入門MPV，日前在印度正式揭露Gravite新車名，同時釋出廠照一睹廬山真面目，首波於鎖定印度市場的Gravite，主打重視空間機能與價格親民度的家庭族群，預計明年正式開賣，補齊品牌在印度市場入門三排座市場的產品空缺。

▲平台、技術來自雷諾Triber，但外型則有Nissan專屬風格設計。

Gravite將會與雷諾Renault Triber 採用相同基礎架構，簡單來說，就是來自雷諾雙生貼牌車，但Nissan明顯希望透過外型與細節設定，塑造更具品牌辨識度的風格。車頭可見較為銳利的頭燈造型，引擎蓋線條也刻意強化立體感，前後保險桿則加入造型飾件點綴，讓整體視覺不至於過於「商用車取向」。

▲新車主打7人座，並具有豐富的座椅機能變化。

車室設定方面，Gravite 主打3排7人座配置，並強調彈性運用機能，後排座椅可依需求進行調整或收折，對於日常通勤、家庭出遊甚至小型商務用途都能兼顧。這類以「空間最大化」為導向的 MPV，在印度與東南亞市場仍相當吃香。

動力部分則以實用為優先考量，預期搭載 1.0 升自然進氣汽油引擎，搭配手排或自排變速箱，訴求的是好養、省油與維修成本低，並非性能取向。這樣的設定，也清楚點出 Gravite 的產品定位，就是一輛「讓更多人買得起、用得久」的家庭用車。

關鍵字：NissanElgrandMPV大改款7人座TOYOTAAlphardGravite

