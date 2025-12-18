「第6代TOYOTA RAV4」新套件首度亮相！原廠直接升級外型更帥、更兇

▲第6代RAV4日本才剛上市！TOYOTA御用改裝廠馬上推出升級套件。（圖／翻攝自Modellista）

記者徐煜展／綜合報導

金雞母第6代TOYOTA RAV4日本正式開賣！作為豐田御用改裝廠的Modellista馬上推升級套件搶單，讓不少車迷直呼「這代根本逼人直上改好改滿」。對於不想後續花時間找外廠升級的買家來說，這次RAV4原廠先幫你改好，有在觀望RAV4的台灣車迷，也能先參考改出最帥的6代RAV4！

▲Modellista提供都會版Core套件，主打家庭精緻取向。

從Modellista釋出的配件方向，有偏向都會用車的車型，外觀著重在低重心與視覺精緻感，前後下擾流、側裙線條與燈組點綴，讓 SUV 多了幾分跨界跑旅味；鋁圈同步放大，整體更貼近高階家庭用車定位。整組套件開價58,6760日圓，折合新台幣約11萬。

▲越野套件上身更霸氣，鎖定戶外休閒買家。

另一邊，主打 Adventure版本則完全走相反路線。粗獷的越野魂設計、金屬質感裝飾與外擴輪拱，搭配專屬鋁圈與照明配件，刻意強化「能進山、能露營」的形象，視覺上也比過去更有份量感，明顯衝著戶外玩家而來，售價50,8310日圓，折合新台幣約10萬。

▲動力都維持2.5升油電。

在動力配置上，新一代 RAV4目前仍以2.5升油電 Hybrid 作為主力，並提供四驅設定應付不同使用情境；至於不少人關注的插電式油電版本與GR Sport，則尚未同步開賣，原廠已預告將稍晚登場。短期內，油電Hybrid仍會是市場主流。