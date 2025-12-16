ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣「百萬有找TOYOTA RAV4」成絕版歷史！最快下週接單　2.5升油電作主力

▲福特新中型休旅上市、舊換新90萬內！Infiniti QX60出清降價36萬；第6代TOYOTA RAV4動力規格流出。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲第6代RAV4最快聖誕節左右開始接單！首波恐只有油電車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣第6代 TOYOTA RAV4確認將在明年1月13日正式發表，雖然距離上市還有一段時間，但經銷端消息已經開始流出，最快下週耶誕節左右就能開始搶單，首波導入車型將全面以 2.5 升油電為主，甚至還會同步規劃 2.5 升 PHEV 插電式油電版本，而過去最親民的 2.0 升自然進氣汽油車型，可能暫時缺席，這也就表示，台灣過去曾出現過的「百萬內RAV4」夢想越來越遠了！

▲TOYOTA RAV4五代舊款日前折價有感促銷！經銷端表示汽油已經完售。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣RAV4曾以百萬有找作為話題，更是鞏固進口休旅銷售王的關鍵。

回顧 2022年第5代RAV4時，台灣仍保有 2.0 升汽油入門車型，當年開價僅 97.9 萬元，成功守住百萬內價格帶，也讓 RAV4 成為不少家庭「不用捏太多就能入手的中型 SUV」。如今隨著原物料上漲、車型精簡，目前5代RAV4汽油已經來到117萬，「百萬內RAV4」如今看來已經更像是時代的眼淚。

▲新一代TOYOTA RAV4北美官網上線！車型、車色選擇豐富。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新一代TOYOTA RAV4北美官網上線！車型、車色選擇豐富。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣6代RAV4會導入2.5升油電與PHEV，2.0升汽油目前還無消息。

隨著新世代全面轉向 2.5 升油電動力，不論是成本結構、配備水準，甚至定位策略，都與過往2.0升汽油有著本質上的差異。以現行第 5 代RAV4 2.5油電車型來看，售價早已站穩百萬以上，再加上新世代產品、配備升級與油電成為主力，第6代RAV4要再看到「百萬內」幾乎已不現實。

更不用說，若 2.5 升 PHEV 插電式油電同步導入，勢必將拉高整體售價帶，北美售價折合新台幣已經上看130萬。

換句話說，台灣第6代RAV4 的登場，除了是產品世代交替，也象徵一個時代的結束97.9 萬就能買到全新 RAV4 的日子，恐怕真的已經正式畫下句點。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

【電鍋也能做黑糖糕！】材料攪拌進鍋蒸熟就完成

