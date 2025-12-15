「第6代TOYOTA RAV4」台灣確認上市！首波將有油電雙動力、3種外觀

▲第6代TOYOTA RAV4來了！台灣預計明年1月13日發表。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

前腳舊款5代RAV4已經快出清完售！台灣和泰已經確認6代TOYOTA RAV4就要來了，預計明年1月13日上市，從經銷端消息得知，台灣首波將有油電雙動力，同時海外的3種外觀也都望一併來台。

▲新一代RAV4最快今年月底台北車展搶先接單。

新一代TOYOTA RAV4確定於明年1月上市，從時間點來看，很有可能會出席月底的台北車展，同時也有不少業務表示，將隨著台北車展開幕，搶先一步接單卡位，而最快交車時間點也有望落在明年1月。

▲台灣首波將以油電為主。

目前和泰都尚未公布詳細規格，不過海外的2.5升油電、2.5升PHEV都有風聲透露都會來台，至於2.0升汽油則還無進一步消息，最令人興奮的是，6代RAV4擁有3種多樣化外觀，屆時台灣也會比照辦理，也就是入門Core、中階越野款、高規GR Sport都不會缺席。

雖然售價上還無消息，但可參考北美公布的最新售價，北美搭載2.5升油電、2.5升PHEV，入門油電開價31,900美金，折合新台幣96萬起；中階越野款油電落在36,000～38,000美金，折合新台幣108～114萬；PHEV則以GR Sport作為主打，售價來到44,800～48,600美金，折合新台幣135～146萬。