台灣Suzuki預告「全新休旅12月登台」TOYOTA雙生同步發表！售價有望百萬內

▲Suzuki e Vitara預告12月台北車展現身，要與和泰TOYOTA雙生車拚人氣。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

作為台灣Suzuki第1款電動車，全新e Vitara已經釋出預告，將於12月底台北車展現身，而台灣和泰也預計發表TOYOTA Urban Cruiser，這2款雙胞胎電動車大戰一觸即發！售價有望落在百萬內。

▲Suzuki e Vitara以入門電動休旅，將進攻百萬內級距。

台灣平價國民電動車選擇越來越多！除了有國產納智捷n7、鴻華先進Bria、進口Hyundai inster，接下來Suzuki、TOYOTA也都覬覦這塊市場大餅，準備以進口方式導入e Vitara與Urban Cruiser。

e VITARA車長4,275mm、車寬1,800mm、車高1,635mm，軸距達2,700mm，海外共提供單馬達前驅、雙馬達4驅，以及49kWh、61kWh等2種LFP磷酸鐵鋰電池選擇，其中入門前驅為144匹／19.3公斤米扭力，前驅61kWh電池版則是174匹／19.3公斤米扭力；頂規雙馬達61kWh則是184匹／30.6公斤米扭力。

另外，e VITARA雙馬達4驅車型採ALLGRIP- e電子4輪驅動系統，在越野模式時可透過電子式LSD限滑差速器脫困。

