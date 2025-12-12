台灣TOYOTA神車有新對手了！Nissan「全新油電休旅」12月登台

▲今年台北車展Nissan有亮點！全新世代Qashqai車展登台首秀。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

日前台灣原廠就透露未來會聚焦新能源戰場，而歐洲主力熱銷的Qashqai自然就是受到不少關注，如今全新世代Nissan Qashqai即將參加本屆12月底的台北車展，已經為上市埋下最大伏筆，尺碼級距當然就是衝著TOYOTA Corolla Cross油電神車霸主而來！

▲台灣導入Qashqai將以e-Power油電為主。

台灣Nissan已經陸續導入Kicks e-Power、X-Trail e-Power等油電休旅，目前Kicks e-Power因產品週期暫時退場，待日本發表大改款才有望回歸，而Qashqai e-Power定位就顯得更為重要，不僅定位在X-Trail e-Power之下，更能短暫填補Kicks e-Power市場空缺。

歐規公布最新的Qashqai e-Power油耗表現，首搭第三代e-Power油電技術，以1.5升汽油渦輪搭配電動馬達，可繳出202匹最大馬力，平均油耗18.5km/L，以電力為主的Qashqai e-Power在滿油、滿電狀況下，能跑出1,222公里續航。

內裝與X-Trail相近，但用料設計更為年輕，海外規格採Alcantara 麂皮鋪陳提升質感，具備大尺寸的多媒體螢幕與數位儀表，更具有完善的主被動安全防護。