國產全新休旅油耗曝光、鴻海電動車近期上市！11月最新能源局名單公布

▲11月能源局名單公布！多款國產成為焦點。（圖／翻攝自能源局、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

2025年最後一個月新車市場仍相當精彩，11月能源局接露不少重點新車，有已經上市的福特Territory，分別繳出汽油渦輪、渦輪油電成績；未上市的焦點新車當然就是三菱Xforce，以及鴻海Model B電動車以Foxtron Bria掛牌上市，這2款油車、電動車新秀，將在12月上市！

▲福特Territory渦輪油電平均油耗來到20km/L。

福特Territory全新國產休旅提供1.5升汽油渦輪、1.5升渦輪油電，售價94.9萬起，已經在12月2日上市，汽油渦輪繳出13.2km/L平均油耗，而渦輪油電更優秀來到20km/L。

▲三菱Xforce即將在本月上市。

正在預售的三菱Xforce休旅，採1.5升自然進氣，搭配CVT變速箱，具有17km/L平均油耗，預售價79.9萬、84.9萬，預計12月底現身台北車展。

▲Foxtron Bria送測2款動力，同樣預計本月底上市。

鴻海Model B電動車首次以鴻華先進Foxtron Bria出現在能源局，這也就代表納智捷n5計劃告吹，從能源局送測資訊來看，Foxtron Bria提供單馬達、雙馬達配置，前者擁有229匹馬力、516公里續航（NEDC測試），後者來到400匹馬力、466公里續航（NEDC測試）。

▲Hyundai Inster、LEXUS RZ日前已經上市。

在進口車則有近期上市的新車，其中有Hyundai Inster、改款LEXUS RZ電動車，Hyundai Inster提供42與49度電池組，續航力413～416公里與465公里。（NEDC測試）

LEXUS RZ提供500e與550e動力，雙馬達四驅搭配76.96度電池，具有463與451公里續航。（WLTC測試）