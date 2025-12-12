ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

國產全新休旅油耗曝光、鴻海電動車近期上市！11月最新能源局名單公布

▲11月能源局名單公布！多款國產成為焦點。（圖／翻攝自各車廠、能源局）

▲11月能源局名單公布！多款國產成為焦點。（圖／翻攝自能源局、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

2025年最後一個月新車市場仍相當精彩，11月能源局接露不少重點新車，有已經上市的福特Territory，分別繳出汽油渦輪、渦輪油電成績；未上市的焦點新車當然就是三菱Xforce，以及鴻海Model B電動車以Foxtron Bria掛牌上市，這2款油車、電動車新秀，將在12月上市！

▲國產油電休旅新秀！福特Territory展現更符合家庭客群期待的新鮮感。（圖／記者徐煜展攝）

▲福特Territory渦輪油電平均油耗來到20km/L。

福特Territory全新國產休旅提供1.5升汽油渦輪、1.5升渦輪油電，售價94.9萬起，已經在12月2日上市，汽油渦輪繳出13.2km/L平均油耗，而渦輪油電更優秀來到20km/L。

▲三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位。（圖／記者張慶輝攝）

▲三菱Xforce即將在本月上市。

正在預售的三菱Xforce休旅，採1.5升自然進氣，搭配CVT變速箱，具有17km/L平均油耗，預售價79.9萬、84.9萬，預計12月底現身台北車展。

▲國產福特Territory曝光入門動力售價；鴻華先進Foxtron Bria最快今年上市發表；Jeep睽違15年即將重新登台。（圖／翻攝自各車廠）

▲Foxtron Bria送測2款動力，同樣預計本月底上市。

鴻海Model B電動車首次以鴻華先進Foxtron Bria出現在能源局，這也就代表納智捷n5計劃告吹，從能源局送測資訊來看，Foxtron Bria提供單馬達、雙馬達配置，前者擁有229匹馬力、516公里續航（NEDC測試），後者來到400匹馬力、466公里續航（NEDC測試）。

▲11月能源局名單公布！多款國產成為焦點。（圖／翻攝自各車廠、能源局）

▲Hyundai Inster、LEXUS RZ日前已經上市。

在進口車則有近期上市的新車，其中有Hyundai Inster、改款LEXUS RZ電動車，Hyundai Inster提供42與49度電池組，續航力413～416公里與465公里。（NEDC測試）

LEXUS RZ提供500e與550e動力，雙馬達四驅搭配76.96度電池，具有463與451公里續航。（WLTC測試）

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：鴻海電動車Model bFoxtron Bria三菱Xforce福特Territory

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【柯P怒轟】怒批賴清德比小英糟糕　柯文哲嗆「被抄家」要黃國昌防備

推薦閱讀

台灣TOYOTA神車有新對手了！Nissan「全新油電休旅」12月登台

台灣TOYOTA神車有新對手了！Nissan「全新油電休旅」12月登台

LEXUS油電休旅「打破停產傳聞」新年式開賣！折合新台幣98萬起

LEXUS油電休旅「打破停產傳聞」新年式開賣！折合新台幣98萬起

國產全新休旅油耗曝光、鴻海電動車近期上市！11月最新能源局名單公布

國產全新休旅油耗曝光、鴻海電動車近期上市！11月最新能源局名單公布

川普放寬政策「日本K-Car可望進軍美國」！挾便宜＋省油強勢進攻

川普放寬政策「日本K-Car可望進軍美國」！挾便宜＋省油強勢進攻

KIA「全新世代Seltos休旅車」亮相！原廠寄厚望化身全球主力車

KIA「全新世代Seltos休旅車」亮相！原廠寄厚望化身全球主力車

39.8萬起！Suzuki「中量級復古重機」在台上市　王陽明成首位車主

39.8萬起！Suzuki「中量級復古重機」在台上市　王陽明成首位車主

最新文章

Nissan「全新油電休旅」12月登台2025-12-12

LEXUS油電休旅「打破停產傳聞」新年式開賣2025-12-12

11月最新能源局名單公布2025-12-12

川普放寬日本K-Car可望進軍美國2025-12-12

KIA全新世代Seltos休旅車亮相2025-12-12

Suzuki中量級復古重機在台上市2025-12-11

「TOYOTA新年式房車」亮相2025-12-11

台灣國產2025銷售冠亞軍提前出爐2025-12-11

「TOYOTA新7人座休旅亮相」空間更勝RAV42025-12-11

「MG新休旅預告12月發表」5人、7人座都有2025-12-11

熱門文章

11月最新能源局名單公布2025-12-12

「TOYOTA新7人座休旅亮相」空間更勝RAV42025-12-11

新一代「Nissan Kicks休旅現身」2025-12-11

「MG新休旅預告12月發表」5人、7人座都有2025-12-11

川普放寬日本K-Car可望進軍美國2025-12-12

KIA全新世代Seltos休旅車亮相2025-12-12

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐2025-12-08

台灣國產2025銷售冠亞軍提前出爐2025-12-11

Suzuki中量級復古重機在台上市2025-12-11

「TOYOTA新年式房車」亮相2025-12-11

相關新聞

高雄史上最大投資案簽約　鴻海159億旗艦總部2033年完工

高雄史上最大投資案簽約　鴻海159億旗艦總部2033年完工

福特宣布與雷諾合作「2028共推新電動車」！首波新作是小型車

福特宣布與雷諾合作「2028共推新電動車」！首波新作是小型車

215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥

215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥

新一代「三菱Outlander來台灣了」油電進口導入！全新7人座國產補百萬內

新一代「三菱Outlander來台灣了」油電進口導入！全新7人座國產補百萬內

台灣寶嘉聯合「多款新車12月登台」！法系7人座、愛快羅密歐休旅將現身

台灣寶嘉聯合「多款新車12月登台」！法系7人座、愛快羅密歐休旅將現身

讀者迴響

熱門文章

國產全新休旅油耗曝光、鴻海電動車近期上市！11月最新能源局名單公布

國產全新休旅油耗曝光、鴻海電動車近期上市！11月最新能源局名單公布

「TOYOTA新7人座休旅亮相」空間更勝RAV4！搭載2.4升渦輪

「TOYOTA新7人座休旅亮相」空間更勝RAV4！搭載2.4升渦輪

新一代「Nissan Kicks休旅現身」台灣將從日本進口！搭載第3代最新油電

新一代「Nissan Kicks休旅現身」台灣將從日本進口！搭載第3代最新油電

「MG新休旅預告12月發表」5人、7人座都有！搭載1.5升渦輪外觀更霸氣

「MG新休旅預告12月發表」5人、7人座都有！搭載1.5升渦輪外觀更霸氣

川普放寬政策「日本K-Car可望進軍美國」！挾便宜＋省油強勢進攻

川普放寬政策「日本K-Car可望進軍美國」！挾便宜＋省油強勢進攻

KIA「全新世代Seltos休旅車」亮相！原廠寄厚望化身全球主力車

KIA「全新世代Seltos休旅車」亮相！原廠寄厚望化身全球主力車

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

台灣國產車2025冠亞軍提前出爐！Toyota雙休旅霸榜　CR-V重返前段班

台灣國產車2025冠亞軍提前出爐！Toyota雙休旅霸榜　CR-V重返前段班

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366