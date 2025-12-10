215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥

▲Lexus全新RZ豪華電動休旅正式在台上市，建議售價自215萬起，此次試駕車型為255萬的RZ 550e F Sport（上圖）。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／新北報導

Lexus總代理和泰今（10）日宣布全新RZ豪華電動休旅正式上市，並為其開出215萬起的建議售價，作為品牌唯一在台販售的純電動車型，此次RZ車系在動力與續航力上都有顯著提升，《ETtoday車雲》也在第一時間試駕了頂規的RZ 550e F Sport，其搭載了領先全台的線控轉向技術，不僅有方向盤造型超帥，僅200度的轉向舵角更是帶來新奇駕馭體驗。

▲RZ 550e F Sport擁有多項專屬配備，以此展現出源自富士賽道的運動精神。

Lexus RZ全車系建議售價

RZ 500e豪華版：215萬

RZ 500e旗艦版：235萬

RZ 550e F Sport：255萬（此次試駕車型）

RZ 550e F Sport在外型上融入富士賽道的運動精神，透過多項專屬配備營造出熱血駕馭感受，像是專屬前後下擾流設計、運動化尾翼及專屬F徽飾等，足下也踏著20吋鋁圈搭配Aero運動輪圈蓋，在Lexus不容錯認的家族化設計語彙之上增添更多跑格，也象徵著電動車同樣能提供性能與操控樂趣。

▲醒目的後擾流尾翼為RZ 550e F Sport增添戰鬥氣息，足下20吋鋁圈搭配Aero運動輪圈蓋也很有氣勢。

熱血氛圍也在座艙內完整呈現，舉凡專屬內裝飾板、湛藍縫線設計、黑灰內裝色、F Sport跑車化座椅、鋁合金油門及煞車踏板等，都是RZ 550e F Sport的專屬配備；天窗除了提供手動遮陽簾外，也能透過電子霧化快速調節遮光與隔熱，時下電動車流行的V2L供電功能在RZ車上也能看見，2個插座分別在後座出風口下方與後車廂左側，輸出功率高達1,500瓦。

▲車內同樣配有多項F Sport專屬仕樣配備，並在後座出風口下方與後行李廂左側新增110V供電插座，最高功率達1,500瓦。

內裝最矚目的莫過於運動化造型方向盤，由於採用線控轉向科技，所以方向盤從左到右的轉打角度僅有200度，故不需要上緣的握把，燈光及雨刷控制桿都整合在盤面正面與後方，後側上方還有撥片，可以快速調整回充力道與模擬換檔。

▲運動化造型方向盤結合線控轉向技術，從左到右轉打角度僅200度，燈光及雨刷功能都整合在方向盤上，還附有可調整回充或換檔的撥片。

在馬達逆變器元件採用SiC碳化矽技術後，此次RZ全車系的動力與續航力均有提升，以此次試駕的RZ 550e F Sport為例，現在前後馬達都具備227匹馬力，系統最大輸出達408匹馬力，0-100km/h加速僅需4.4秒，極速上看180km/h，另外電池容量也提升至76.96kWh，使得續航表現來到451公里（WLTP標準），在充沛動力與實用性間取得平衡。

▲RZ 550e F Sport車型（上圖）馬力來到408匹，而RZ 500e雙車型也都提升至380匹。

前面提過RZ 550e F Sport的撥片有「模擬換檔」功能，只要在排檔下面的按鍵啟動M-Mode功能，就能夠實現出擬真的手排體驗，車輛會依據不同檔位而有相對應的加速與檔煞表現，不僅動力聲浪控制系統會切換至熱血的專屬模式，當「轉速用盡」時還會有引擎斷油的體感回饋，搭配F Sport等級運動化專屬調校懸吊，還有線控方向盤指哪打哪的敏捷動態，確實能為駕駛帶來激情體驗，也不負其「F Sport」的品牌精神。

▲啟用M-Mode後可實現模擬燃油手排車換檔，無論加速力道、檔煞或斷油，都會有相當擬真的體感與聽覺體驗。