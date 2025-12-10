ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥

▲215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥。（圖／記者張慶輝攝）

▲Lexus全新RZ豪華電動休旅正式在台上市，建議售價自215萬起，此次試駕車型為255萬的RZ 550e F Sport（上圖）。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／新北報導

Lexus總代理和泰今（10）日宣布全新RZ豪華電動休旅正式上市，並為其開出215萬起的建議售價，作為品牌唯一在台販售的純電動車型，此次RZ車系在動力與續航力上都有顯著提升，《ETtoday車雲》也在第一時間試駕了頂規的RZ 550e F Sport，其搭載了領先全台的線控轉向技術，不僅有方向盤造型超帥，僅200度的轉向舵角更是帶來新奇駕馭體驗。

▲215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥。（圖／記者張慶輝攝）

▲RZ 550e F Sport擁有多項專屬配備，以此展現出源自富士賽道的運動精神。

Lexus RZ全車系建議售價

RZ 500e豪華版：215萬
RZ 500e旗艦版：235萬
RZ 550e F Sport：255萬（此次試駕車型）

RZ 550e F Sport在外型上融入富士賽道的運動精神，透過多項專屬配備營造出熱血駕馭感受，像是專屬前後下擾流設計、運動化尾翼及專屬F徽飾等，足下也踏著20吋鋁圈搭配Aero運動輪圈蓋，在Lexus不容錯認的家族化設計語彙之上增添更多跑格，也象徵著電動車同樣能提供性能與操控樂趣。

▲215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥。（圖／記者張慶輝攝）

▲215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥。（圖／記者張慶輝攝）

▲醒目的後擾流尾翼為RZ 550e F Sport增添戰鬥氣息，足下20吋鋁圈搭配Aero運動輪圈蓋也很有氣勢。

熱血氛圍也在座艙內完整呈現，舉凡專屬內裝飾板、湛藍縫線設計、黑灰內裝色、F Sport跑車化座椅、鋁合金油門及煞車踏板等，都是RZ 550e F Sport的專屬配備；天窗除了提供手動遮陽簾外，也能透過電子霧化快速調節遮光與隔熱，時下電動車流行的V2L供電功能在RZ車上也能看見，2個插座分別在後座出風口下方與後車廂左側，輸出功率高達1,500瓦。

▲215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥。（圖／記者張慶輝攝）

▲215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥。（圖／記者張慶輝攝）

▲215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥。（圖／記者張慶輝攝）

▲215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥。（圖／記者張慶輝攝）

▲車內同樣配有多項F Sport專屬仕樣配備，並在後座出風口下方與後行李廂左側新增110V供電插座，最高功率達1,500瓦。

內裝最矚目的莫過於運動化造型方向盤，由於採用線控轉向科技，所以方向盤從左到右的轉打角度僅有200度，故不需要上緣的握把，燈光及雨刷控制桿都整合在盤面正面與後方，後側上方還有撥片，可以快速調整回充力道與模擬換檔。

▲215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥。（圖／記者張慶輝攝）

▲運動化造型方向盤結合線控轉向技術，從左到右轉打角度僅200度，燈光及雨刷功能都整合在方向盤上，還附有可調整回充或換檔的撥片。

在馬達逆變器元件採用SiC碳化矽技術後，此次RZ全車系的動力與續航力均有提升，以此次試駕的RZ 550e F Sport為例，現在前後馬達都具備227匹馬力，系統最大輸出達408匹馬力，0-100km/h加速僅需4.4秒，極速上看180km/h，另外電池容量也提升至76.96kWh，使得續航表現來到451公里（WLTP標準），在充沛動力與實用性間取得平衡。

▲215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥。（圖／記者張慶輝攝）

▲215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥。（圖／記者張慶輝攝）

▲RZ 550e F Sport車型（上圖）馬力來到408匹，而RZ 500e雙車型也都提升至380匹。

前面提過RZ 550e F Sport的撥片有「模擬換檔」功能，只要在排檔下面的按鍵啟動M-Mode功能，就能夠實現出擬真的手排體驗，車輛會依據不同檔位而有相對應的加速與檔煞表現，不僅動力聲浪控制系統會切換至熱血的專屬模式，當「轉速用盡」時還會有引擎斷油的體感回饋，搭配F Sport等級運動化專屬調校懸吊，還有線控方向盤指哪打哪的敏捷動態，確實能為駕駛帶來激情體驗，也不負其「F Sport」的品牌精神。

▲215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥。（圖／記者張慶輝攝）

▲215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥。（圖／記者張慶輝攝）

▲啟用M-Mode後可實現模擬燃油手排車換檔，無論加速力道、檔煞或斷油，都會有相當擬真的體感與聽覺體驗。

►11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

►台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：LexusRZ500e550eFSport旗艦版豪華版電動電動車休旅車汽車新車小改款售價

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【孕婦路邊產子】宜蘭消防即刻馳援！母嬰平安送醫

推薦閱讀

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

最新文章

福特與雷諾合作2028共推新電動車2025-12-10

Skoda台灣總裁李御林年底退休2025-12-10

Lexus全新RZ電動休旅開賣＋試駕2025-12-10

吉普重返台灣首波帶來藍哥越野車2025-12-10

新一代「三菱Outlander來台灣了」2025-12-10

「大改款LEXUS ES歐洲開賣」2025-12-10

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」2025-12-10

台灣寶嘉聯合「多款新車12月登台」2025-12-10

Peugeot電動7人座休旅台灣快上市2025-12-09

賓利推出超限量雙門＆敞篷跑車2025-12-09

熱門文章

新一代「三菱Outlander來台灣了」2025-12-10

Skoda台灣總裁李御林年底退休2025-12-10

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」2025-12-10

福特與雷諾合作2028共推新電動車2025-12-10

「大改款LEXUS ES歐洲開賣」2025-12-10

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐2025-12-08

「TOYOTA休旅空間不輸RAV4」台灣註冊埋伏筆2025-12-07

Lexus全新RZ電動休旅開賣＋試駕2025-12-10

「Nissan全新入門休旅」發表2025-12-07

義美小公主不玩了！　年底分手SKODA2025-12-10

相關新聞

209.8萬起！吉普重返台灣「首波帶來藍哥越野車」　最終售價看關稅

209.8萬起！吉普重返台灣「首波帶來藍哥越野車」　最終售價看關稅

「大改款LEXUS ES歐洲開賣」台灣明年導入！折合新台幣221萬起

「大改款LEXUS ES歐洲開賣」台灣明年導入！折合新台幣221萬起

台灣寶嘉聯合「多款新車12月登台」！法系7人座、愛快羅密歐休旅將現身

台灣寶嘉聯合「多款新車12月登台」！法系7人座、愛快羅密歐休旅將現身

Peugeot「電動7人座休旅」台灣快上市了！車安網現身再掀話題

Peugeot「電動7人座休旅」台灣快上市了！車安網現身再掀話題

賓利推出「超限量雙門＆敞篷跑車」！全球僅3輛致敬荷蘭藝術大師

賓利推出「超限量雙門＆敞篷跑車」！全球僅3輛致敬荷蘭藝術大師

讀者迴響

熱門文章

新一代「三菱Outlander來台灣了」油電進口導入！全新7人座國產補百萬內

新一代「三菱Outlander來台灣了」油電進口導入！全新7人座國產補百萬內

Skoda台灣高層人事異動「總裁李御林將退休」！原銷售主管升任接棒

Skoda台灣高層人事異動「總裁李御林將退休」！原銷售主管升任接棒

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」售價百萬內！少了2.0汽油入手漲價

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」售價百萬內！少了2.0汽油入手漲價

福特宣布與雷諾合作「2028共推新電動車」！首波新作是小型車

福特宣布與雷諾合作「2028共推新電動車」！首波新作是小型車

「大改款LEXUS ES歐洲開賣」台灣明年導入！折合新台幣221萬起

「大改款LEXUS ES歐洲開賣」台灣明年導入！折合新台幣221萬起

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

「TOYOTA休旅空間不輸RAV4」台灣註冊埋伏筆！2.5升油電折合新台幣138萬

「TOYOTA休旅空間不輸RAV4」台灣註冊埋伏筆！2.5升油電折合新台幣138萬

215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥

215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366