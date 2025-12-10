「大改款LEXUS ES歐洲開賣」台灣明年導入！折合新台幣221萬起

▲新一代LEXUS ES油電、電動齊發！歐洲上市開賣。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

於今年4月上海車展發表的新一代LEXUS ES，歐洲已在近期上市開賣，首次以油電、電動版雙動力齊發，當地售價折合新台幣221萬起！

▲亮點的電動版ES最大續航力來到685公里。

新世代 ES尺碼5,140 mm（長） × 1,920 mm（寬） × 1,555 mm（高），軸距 2,950 mm，比舊款全面加大，歐規油電提供300h，具有前驅、四驅可選，售價61,122、64,122歐元，折合新台幣221與232萬。

至於電動版則有ES 350e、ES 500e兩種動力，售價62,737與65,237歐元起，折合新台幣227與236萬。分別對應單馬達前驅、雙馬達四驅，具有685、610公里續航力。

▲台灣預計明年上市，不排除月底車展搶先亮相。

內裝方面，新 ES 配備 12.3 吋數位儀表與 14 吋中控觸控螢幕，操作介面現代；座艙材質與氛圍明顯升級，空間寬敞舒適，後座膝部與頭部空間改善不少。

台灣市場目前和泰尚未宣布導入時程，但推測實際上市會落在明年，但仍有很大機會先出席今年12月底的台北車展。