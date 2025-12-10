ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「大改款LEXUS ES歐洲開賣」台灣明年導入！折合新台幣221萬起

▲LEXUS ES進軍歐洲市場，油電、電動版全都有。（圖／翻攝自LEXUS）

▲新一代LEXUS ES油電、電動齊發！歐洲上市開賣。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

於今年4月上海車展發表的新一代LEXUS ES，歐洲已在近期上市開賣，首次以油電、電動版雙動力齊發，當地售價折合新台幣221萬起！

▲LEXUS ES進軍歐洲市場，油電、電動版全都有。（圖／翻攝自LEXUS）

▲亮點的電動版ES最大續航力來到685公里。

新世代 ES尺碼5,140 mm（長） × 1,920 mm（寬） × 1,555 mm（高），軸距 2,950 mm，比舊款全面加大，歐規油電提供300h，具有前驅、四驅可選，售價61,122、64,122歐元，折合新台幣221與232萬。

至於電動版則有ES 350e、ES 500e兩種動力，售價62,737與65,237歐元起，折合新台幣227與236萬。分別對應單馬達前驅、雙馬達四驅，具有685、610公里續航力。

▲LEXUS ES進軍歐洲市場，油電、電動版全都有。（圖／翻攝自LEXUS）

▲台灣預計明年上市，不排除月底車展搶先亮相。

內裝方面，新 ES 配備 12.3 吋數位儀表與 14 吋中控觸控螢幕，操作介面現代；座艙材質與氛圍明顯升級，空間寬敞舒適，後座膝部與頭部空間改善不少。

台灣市場目前和泰尚未宣布導入時程，但推測實際上市會落在明年，但仍有很大機會先出席今年12月底的台北車展。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：LEXUSESTOYOTACamry房車油電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【穿亡子衣出庭】高醫大生遭酒駕撞死！主播父淚訴：沒機會再愛他了

推薦閱讀

「大改款LEXUS ES歐洲開賣」台灣明年導入！折合新台幣221萬起

「大改款LEXUS ES歐洲開賣」台灣明年導入！折合新台幣221萬起

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」售價百萬內！少了2.0汽油入手漲價

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」售價百萬內！少了2.0汽油入手漲價

台灣寶嘉聯合「多款新車12月登台」！法系7人座、愛快羅密歐休旅將現身

台灣寶嘉聯合「多款新車12月登台」！法系7人座、愛快羅密歐休旅將現身

Peugeot「電動7人座休旅」台灣快上市了！車安網現身再掀話題

Peugeot「電動7人座休旅」台灣快上市了！車安網現身再掀話題

賓利推出「超限量雙門＆敞篷跑車」！全球僅3輛致敬荷蘭藝術大師

賓利推出「超限量雙門＆敞篷跑車」！全球僅3輛致敬荷蘭藝術大師

福特野馬跑車「原廠推800匹改裝套件」！高性能輸出＆保固一把抓

福特野馬跑車「原廠推800匹改裝套件」！高性能輸出＆保固一把抓

最新文章

「大改款LEXUS ES歐洲開賣」2025-12-10

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」2025-12-10

台灣寶嘉聯合「多款新車12月登台」2025-12-10

Peugeot電動7人座休旅台灣快上市2025-12-09

賓利推出超限量雙門＆敞篷跑車2025-12-09

福特野馬跑車原廠推800匹改裝套件2025-12-09

特斯拉台灣賣翻今年上看15000輛2025-12-09

「台灣TOYOTA RAV4汽油折價」賣光了2025-12-09

福特「電動野馬2026年式」登場2025-12-09

KIA創立80周年超未來概念車現身2025-12-08

熱門文章

義美小公主不玩了！　年底分手SKODA2025-12-10

Peugeot電動7人座休旅台灣快上市2025-12-09

賓利推出超限量雙門＆敞篷跑車2025-12-09

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐2025-12-08

福特野馬跑車原廠推800匹改裝套件2025-12-09

HONDA「油電CR-V續航破1,100公里」2025-12-08

「TOYOTA休旅空間不輸RAV4」台灣註冊埋伏筆2025-12-07

福特「改款新7人座休旅」現身2025-12-08

「台灣TOYOTA RAV4汽油折價」賣光了2025-12-09

福特「電動野馬2026年式」登場2025-12-09

相關新聞

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」售價百萬內！少了2.0汽油入手漲價

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」售價百萬內！少了2.0汽油入手漲價

「台灣TOYOTA RAV4汽油折價」賣光了、油電剩少量！第6代最快年底接單

「台灣TOYOTA RAV4汽油折價」賣光了、油電剩少量！第6代最快年底接單

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

「TOYOTA休旅空間不輸RAV4」台灣註冊埋伏筆！2.5升油電折合新台幣138萬

「TOYOTA休旅空間不輸RAV4」台灣註冊埋伏筆！2.5升油電折合新台幣138萬

【周焦點】國產中型休旅最低85萬內　日系進口降價36萬　6代RAV4動力流出

【周焦點】國產中型休旅最低85萬內　日系進口降價36萬　6代RAV4動力流出

讀者迴響

熱門文章

義美小公主不玩了！　年底分手SKODA

義美小公主不玩了！　年底分手SKODA

Peugeot「電動7人座休旅」台灣快上市了！車安網現身再掀話題

Peugeot「電動7人座休旅」台灣快上市了！車安網現身再掀話題

賓利推出「超限量雙門＆敞篷跑車」！全球僅3輛致敬荷蘭藝術大師

賓利推出「超限量雙門＆敞篷跑車」！全球僅3輛致敬荷蘭藝術大師

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

福特野馬跑車「原廠推800匹改裝套件」！高性能輸出＆保固一把抓

福特野馬跑車「原廠推800匹改裝套件」！高性能輸出＆保固一把抓

HONDA「油電CR-V續航破1,100公里」台灣明年國產！日本油耗成績曝光

HONDA「油電CR-V續航破1,100公里」台灣明年國產！日本油耗成績曝光

「TOYOTA休旅空間不輸RAV4」台灣註冊埋伏筆！2.5升油電折合新台幣138萬

「TOYOTA休旅空間不輸RAV4」台灣註冊埋伏筆！2.5升油電折合新台幣138萬

福特「改款新7人座休旅」現身！2.3升渦輪主打3排大空間

福特「改款新7人座休旅」現身！2.3升渦輪主打3排大空間

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366