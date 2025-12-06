【周焦點】國產中型休旅最低85萬內　日系進口降價36萬　6代RAV4動力流出

▲福特新中型休旅上市、舊換新90萬內！Infiniti QX60出清降價36萬；第6代TOYOTA RAV4動力規格流出。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

準備邁入2026年，各品牌抓緊最後一個月衝刺，更有重量級新車搶年底上市，福特六和推出Territory國產休旅，最低不用90萬就能入手；Infiniti QX60 V6動力作最後出清，直接大砍36萬；第6代TOYOTA RAV4流出油電、PHEV動力，最快明年第1季上市。

▲福特Territory國產休旅本周上市，帶來汽油、渦輪油電雙動力。

備戰明年的油電HONDA CR-V、第6代TOYOTA RAV4，福特六和端出Territory國產休旅這道主菜作為今年壓軸（連結），更帶來入門動力的1.5升渦輪壓低入手門檻，售價94.9萬，搭配舊換新來到84.9萬能入手；另還有1.5升渦輪油電，售價104.9萬起。

▲Infiniti QX60 V6降價36萬，出清完售後不再導入。

直接跟LEXUS RX打價格戰！Infiniti QX60不僅有V6動力聲浪，更有三排7人座空間優勢，原價285萬直接大砍36萬來到249萬（連結），Infiniti QX60 V6已作最後出清，待完售後台灣只會留下2.0升渦輪做為主力。

▲第6代TOYOTA RAV4台灣將有3種外觀、雙油電可選。

第6代TOYOTA RAV4不只讓台灣車迷心癢癢，經銷端更是動作頻頻，流出最新消息，台灣將引進國外最新三種外觀（連結），標準、越野、GR Sport都在計劃內，動力編成除了2.5升油電外，台灣也將首度導入2.5升PHEV插電式油電。

▲Eclipse Cross PHEV台灣完售下架，明年將有多款新車陸續補位。

三菱進口Eclipse Cross PHEV完售跟台灣車迷告別（連結），台灣暫無國外新一代電動版Eclipse Cross規劃，只留下1.5升汽油渦輪繼續奮戰，今年送走Eclipse Cross PHEV，台灣明年可是還有不少重點新車，包含全新國產Destinator 7人座，以及進口導入的新一代Outlander PHEV。