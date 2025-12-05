「TOYOTA、LEXUS旗艦雙門」全球首發！汽油純電都有　日本超跑沒在客氣了

▲TOYOTA、LEXUS發表跨時代巨作！迎來日系超跑新時代。（圖／翻攝自TOYOTA、LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

豐田集團於台灣時間12月5日正式發表旗艦雙門跑車，由TOYOTA GR GT代表油車派、LEXUS LFA概念車代表純電派，兩款車，一油一電搭配組合，各走兇悍極致，讓人不禁期待：日系超跑是否正迎來新時代？

▲TOYOTA、LEXUS正式進軍超跑領域，一油一電雙向出擊。

GR GT是TOYOTA旗下性能品牌 Gazoo Racing的新旗艦超跑，也就是說定位比起在售的GR系列都更高，外型線條低趴、充滿肌肉感，設計靈感帶有一點向經典 LFA 致敬的味道。

動力方面，預計搭載雙渦輪 4.0 升 V8 引擎＋油電混合動力系統，搭配後輪驅動，兼顧強大馬力與日常駕駛需求，也就是說，它既能在公路上合法行駛，也有潛力在賽道展現性能。最大馬力上看640匹以上。

此外，GR GT 的「賽道魂」不只是說說，它源自 2022 年的 GR GT3 賽車概念車，2025 年以近量產版登場，象徵TOYOTA正式將其打造成可合法上路 + 可賽道比賽的雙重角色超跑。

▲TOYOTA GR GT除了標準款，還有更兇大尾翼的賽道競技版。

視覺上，TOYOTA GR GT沒在客氣，兇悍、競技套件全上身，前後配備碳陶瓷煞車系統，採20吋大鋁圈 + Michelin Pilot Sport Cup 2 高性能輪胎，以確保高抓地力與制動效率。

▲賽道競技取向內裝戰鬥味十足。

室內採駕駛導向設計，搭配碳纖維Recaro 賽車桶椅，兼具運動感與質感，GR GT 的出現，被業界視為TOYOTA正式進軍超跑領域、挑戰歐洲超跑大廠的一張王牌。

▲LEXUS LFA與TOYOTA GR GT共用模組化底盤，不過是採純電動力。

另外LEXUS LFA還處於概念車型態，這是品牌再次掛上「LFA」象徵超跑精髓的量產純電跑車。LFA Concept 採用與TOYOTA GR GT相同的輕量、高剛性鋁合金底盤，象徵LEXUS與TOYOTA共享新的平台技術。

LFA Concept 尺碼為約 4,690 mm（長）× 2,040 mm（寬），軸距 2,725 mm，相較過去LFA 更有氣勢。

▲LEXUS LFA內裝科技感更足，比TOYOTA GR GT多了科幻未來感。

內裝為 cockpit-style 駕駛座艙設計，中控採用多螢幕顯示，科技感與未來感濃厚。全新LEXUS LFA超跑目前為概念車，且尚未公布動力與電池規格，但 LFA Concept 的推出，代表 LEXUS 正為純電超跑市場布局，也為品牌高性能／豪華形象翻開新一頁。