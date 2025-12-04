新「TOYOTA Corolla」歐洲亮相！內裝材質優化　1.8、2.0雙油電

▲歐洲釋出新年式TOYOTA Corolla，外型並未大更動。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日前大陸釋出最新改款TOYOTA Corolla，採用最新家族化造型引起全球市場關注，不過其他市場似乎仍相當保守，並未跟進最新造型，尤其在最新年式的TOYOTA Corolla，外觀保持原樣，僅針對內裝材質作優化。

▲新年式外觀增加兩種新車色。

歐洲新年式Corolla仍有房車與掀背選擇，導入兩款全新灰系車色，其中霧面「Onyx Grey（瑪瑙灰）」為 GR Sport 車型提供更具運動化的視覺效果，另一款「Storm Grey（金屬風暴灰）」則呈現科技化金屬質感，兩者將自英國市場展開導入，後續陸續推廣至歐洲其他地區。

▲大陸日前釋出改款新Corolla，外型整個大變化。

至於大陸一汽豐田的改款新Corolla歐洲尚未跟上，大陸車頭可是大整容不少，換上豐田最新家族語彙，前臉採用類「錘頭鯊」造型，全新燈組與下方的進氣口融為一體，視覺風格更加俐落簡潔。也能與Corolla Cross、Camry等新生代家族作呼應。

▲配備維持10.25吋螢幕搭配12.3吋儀錶，內裝換上最新環保材質。

話題回到歐洲市場新年式Corolla，車內座椅改採名為 Samara 的再生紡織材質，包含掀背與旅行車版本的座椅與椅背均全面升級，方向盤及排檔桿包覆材料也同步改為環保合成皮革，進一步減少製程碳排，呼應品牌永續策略。

動力配置同樣不變，提供1.8與2.0升油電，都具備第5代THS油電技術，1.8升油電更是能繳出22.7km/L平均油耗。