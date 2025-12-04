ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

新「TOYOTA Corolla」歐洲亮相！內裝材質優化　1.8、2.0雙油電

▲歐洲釋出新年式TOYOTA Corolla，外型並未大更動。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲歐洲釋出新年式TOYOTA Corolla，外型並未大更動。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日前大陸釋出最新改款TOYOTA Corolla，採用最新家族化造型引起全球市場關注，不過其他市場似乎仍相當保守，並未跟進最新造型，尤其在最新年式的TOYOTA Corolla，外觀保持原樣，僅針對內裝材質作優化。

▲歐洲釋出新年式TOYOTA Corolla，外型並未大更動。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式外觀增加兩種新車色。

歐洲新年式Corolla仍有房車與掀背選擇，導入兩款全新灰系車色，其中霧面「Onyx Grey（瑪瑙灰）」為 GR Sport 車型提供更具運動化的視覺效果，另一款「Storm Grey（金屬風暴灰）」則呈現科技化金屬質感，兩者將自英國市場展開導入，後續陸續推廣至歐洲其他地區。

▲歐洲釋出新年式TOYOTA Corolla，外型並未大更動。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲大陸日前釋出改款新Corolla，外型整個大變化。

至於大陸一汽豐田的改款新Corolla歐洲尚未跟上，大陸車頭可是大整容不少，換上豐田最新家族語彙，前臉採用類「錘頭鯊」造型，全新燈組與下方的進氣口融為一體，視覺風格更加俐落簡潔。也能與Corolla Cross、Camry等新生代家族作呼應。

▲歐洲釋出新年式TOYOTA Corolla，外型並未大更動。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲配備維持10.25吋螢幕搭配12.3吋儀錶，內裝換上最新環保材質。

話題回到歐洲市場新年式Corolla，車內座椅改採名為 Samara 的再生紡織材質，包含掀背與旅行車版本的座椅與椅背均全面升級，方向盤及排檔桿包覆材料也同步改為環保合成皮革，進一步減少製程碳排，呼應品牌永續策略。

動力配置同樣不變，提供1.8與2.0升油電，都具備第5代THS油電技術，1.8升油電更是能繳出22.7km/L平均油耗。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTACorolla跨界休旅AltisCamryAllion房車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【社死現場】女練跳繩褲子往下滑　安全褲噴飛才發現

推薦閱讀

台灣「三菱進口油電跑旅下架停售」只剩1.5升渦輪！全新國產7人座明年見

台灣「三菱進口油電跑旅下架停售」只剩1.5升渦輪！全新國產7人座明年見

福特Territory油電試駕！少了熱血、空間配備顧家更全面　備戰CR-V、RAV4

福特Territory油電試駕！少了熱血、空間配備顧家更全面　備戰CR-V、RAV4

「Nissan全新入門小休旅」提前現身！比Kicks更便宜　搭載1.0升動力

「Nissan全新入門小休旅」提前現身！比Kicks更便宜　搭載1.0升動力

新「TOYOTA Corolla」歐洲亮相！內裝材質優化　1.8、2.0雙油電

新「TOYOTA Corolla」歐洲亮相！內裝材質優化　1.8、2.0雙油電

改款「新HONDA CR-V海外發表」台灣明年國產油電！內裝配備升級更實用

改款「新HONDA CR-V海外發表」台灣明年國產油電！內裝配備升級更實用

賓士大G越野休旅「敞篷改裝版亮相」！Brabus出手2個願望一次滿足

賓士大G越野休旅「敞篷改裝版亮相」！Brabus出手2個願望一次滿足

最新文章

台灣「三菱進口油電跑旅下架停售2025-12-04

福特Territory油電試駕！空間配備顧家更全面2025-12-04

「Nissan全新入門小休旅」提前現身2025-12-04

新「TOYOTA Corolla」歐洲亮相2025-12-04

改款「新HONDA CR-V海外發表」台灣明年國產油電2025-12-04

賓士大G越野休旅敞篷改裝版亮相2025-12-04

KIA最便宜入門電動車明年1月現身2025-12-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」雙動力、3種外觀流出2025-12-03

「TOYOTA、LEXUS三款重量級」新車預告2025-12-03

三菱「跨界油電7人座MPV」推改款2025-12-03

熱門文章

台灣「第6代TOYOTA RAV4」雙動力、3種外觀流出2025-12-03

「Nissan全新入門小休旅」提前現身2025-12-04

改款「新HONDA CR-V海外發表」台灣明年國產油電2025-12-04

新「TOYOTA Corolla」歐洲亮相2025-12-04

賓士大G越野休旅敞篷改裝版亮相2025-12-04

KIA最便宜入門電動車明年1月現身2025-12-03

三菱「跨界油電7人座MPV」推改款2025-12-03

「TOYOTA 1.5升新油電小車」油耗26.3km/L2025-12-03

TOYOTA「超帥全新跑旅」要來台灣了2025-11-28

福特Territory油電試駕！空間配備顧家更全面2025-12-04

相關新聞

改款「新HONDA CR-V海外發表」台灣明年國產油電！內裝配備升級更實用

改款「新HONDA CR-V海外發表」台灣明年國產油電！內裝配備升級更實用

台灣「第6代TOYOTA RAV4」雙動力、3種外觀流出！2.5升PHEV預估130萬起

台灣「第6代TOYOTA RAV4」雙動力、3種外觀流出！2.5升PHEV預估130萬起

「TOYOTA、LEXUS三款重量級」新車預告！雙門跑車搭上V8油電

「TOYOTA、LEXUS三款重量級」新車預告！雙門跑車搭上V8油電

「TOYOTA 1.5升新油電小車」油耗26.3km/L！折合新台幣90萬有找

「TOYOTA 1.5升新油電小車」油耗26.3km/L！折合新台幣90萬有找

TOYOTA「海力士電動皮卡車」澳洲率先導入！銷售主管：一定比柴油貴

TOYOTA「海力士電動皮卡車」澳洲率先導入！銷售主管：一定比柴油貴

讀者迴響

熱門文章

台灣「第6代TOYOTA RAV4」雙動力、3種外觀流出！2.5升PHEV預估130萬起

台灣「第6代TOYOTA RAV4」雙動力、3種外觀流出！2.5升PHEV預估130萬起

「Nissan全新入門小休旅」提前現身！比Kicks更便宜　搭載1.0升動力

「Nissan全新入門小休旅」提前現身！比Kicks更便宜　搭載1.0升動力

改款「新HONDA CR-V海外發表」台灣明年國產油電！內裝配備升級更實用

改款「新HONDA CR-V海外發表」台灣明年國產油電！內裝配備升級更實用

新「TOYOTA Corolla」歐洲亮相！內裝材質優化　1.8、2.0雙油電

新「TOYOTA Corolla」歐洲亮相！內裝材質優化　1.8、2.0雙油電

賓士大G越野休旅「敞篷改裝版亮相」！Brabus出手2個願望一次滿足

賓士大G越野休旅「敞篷改裝版亮相」！Brabus出手2個願望一次滿足

KIA「最便宜入門電動車」預告明年1月現身！EV2確認歐洲生產＆販售

KIA「最便宜入門電動車」預告明年1月現身！EV2確認歐洲生產＆販售

三菱「跨界油電7人座MPV」推改款！1.6升動力折合新台幣91萬

三菱「跨界油電7人座MPV」推改款！1.6升動力折合新台幣91萬

「TOYOTA 1.5升新油電小車」油耗26.3km/L！折合新台幣90萬有找

「TOYOTA 1.5升新油電小車」油耗26.3km/L！折合新台幣90萬有找

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366