ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「TOYOTA 1.5升新油電小車」油耗26.3km/L！折合新台幣90萬有找

▲新一代TOYOTA Aygo X Cross於歐洲推出全新油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Aygo X新改款歐洲上市！不僅省油、又有運動化套件。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

歐洲於今年發表的改款新Aygo X油電小車，除了擁有全新的外觀、內裝升級，重點更首度採用1.5升油電系統，不僅具備超省油的26.3km/L平均油耗，甚至還提供更帥的GR Sport運動款。

▲新一代TOYOTA Aygo X Cross於歐洲推出全新油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新一代TOYOTA Aygo X Cross於歐洲推出全新油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲全新Aygo X雖然售價不便宜、不再入門，但換上更節能的1.5升油電。

TOYOTA Aygo X英國上市，售價21,595英鎊起，折合新台幣約89.6萬，Aygo X從過去小車轉型成市場熱門跨界，本次新增全新1.5升油電取代過去的1.0升自然進氣，新動力可繳出114匹馬力，比過去的1.0升71匹馬力更會跑，而平均油耗更出色來到26.3km/L。

▲新一代TOYOTA Aygo X Cross於歐洲推出全新油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲內裝配置也相當誠意，不因小車身分顯得太陽春。

除了有最新動力加持，改款新Aygo X並增加更帥氣的GR Sport運動款，Aygo X GR Sport 除了擁有專屬設計的前後保桿、黑色車頂、18 吋輪圈細節點綴外，懸吊系統也經過專屬調校，重心更低、操控更有樂趣。

中控搭載9吋觸控螢幕，換上全新升級數位儀錶，支援無線Apple CarPlay與 Android Auto，同時導入 TOYOTA Smart Connect 系統，提供即時交通路況、導航與OTA軟體更新功能。高階車型配備 JBL 音響系統，營造更具氛圍感的車內空間。

內裝用料方面也有所提升，油電車型標配電子手剎車，帶來更大的置物空間，駕駛與乘客皆可感受到更便利的使用體驗。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTAAgya掀背車yaris鋼砲GR SportRaize

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【聖誕倒公公】他穿布偶裝還倒立熱舞　其他公公壓力山大XD

推薦閱讀

「TOYOTA、LEXUS三款重量級」新車預告！雙門跑車搭上V8油電

「TOYOTA、LEXUS三款重量級」新車預告！雙門跑車搭上V8油電

三菱「跨界油電7人座MPV」推改款！1.6升動力折合新台幣91萬

三菱「跨界油電7人座MPV」推改款！1.6升動力折合新台幣91萬

「TOYOTA 1.5升新油電小車」油耗26.3km/L！折合新台幣90萬有找

「TOYOTA 1.5升新油電小車」油耗26.3km/L！折合新台幣90萬有找

Skoda「最新未來轎跑概念車」亮相！致敬品牌首款銷量破百萬經典車

Skoda「最新未來轎跑概念車」亮相！致敬品牌首款銷量破百萬經典車

TOYOTA「海力士電動皮卡車」澳洲率先導入！銷售主管：一定比柴油貴

TOYOTA「海力士電動皮卡車」澳洲率先導入！銷售主管：一定比柴油貴

94.9萬起！福特「Territory全新國產休旅」上市　汽油＋油電雙動力

94.9萬起！福特「Territory全新國產休旅」上市　汽油＋油電雙動力

最新文章

「TOYOTA、LEXUS三款重量級」新車預告2025-12-03

三菱「跨界油電7人座MPV」推改款2025-12-03

「TOYOTA 1.5升新油電小車」油耗26.3km/L2025-12-03

Skoda最新未來轎跑概念車亮相2025-12-03

TOYOTA海力士電動皮卡澳洲明年導入2025-12-02

福特Territory全新國產休旅上市2025-12-02

「LEXUS ES日本停售」大改款即將上市2025-12-02

台灣寶嘉聯合「銷售破20年最佳紀錄」2025-12-02

「福特改款新Mondeo發表」更帥、更科技2025-12-02

「第2代Mazda CX-5」即將停產謝幕2025-12-02

熱門文章

福特Territory全新國產休旅上市2025-12-02

「福特改款新Mondeo發表」更帥、更科技2025-12-02

「TOYOTA 1.5升新油電小車」油耗26.3km/L2025-12-03

三菱「跨界油電7人座MPV」推改款2025-12-03

TOYOTA海力士電動皮卡澳洲明年導入2025-12-02

Skoda最新未來轎跑概念車亮相2025-12-03

台灣「新一代TOYOTA RAV4」有望明年1月交車2025-12-02

「LEXUS ES日本停售」大改款即將上市2025-12-02

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香2025-11-28

「第2代Mazda CX-5」即將停產謝幕2025-12-02

相關新聞

TOYOTA「海力士電動皮卡車」澳洲率先導入！銷售主管：一定比柴油貴

TOYOTA「海力士電動皮卡車」澳洲率先導入！銷售主管：一定比柴油貴

「LEXUS ES日本停售」大改款即將上市！台灣有機會年底搶先亮相

「LEXUS ES日本停售」大改款即將上市！台灣有機會年底搶先亮相

台灣「新一代TOYOTA RAV4」有望明年1月交車！首波只有油電入手恐漲價

台灣「新一代TOYOTA RAV4」有望明年1月交車！首波只有油電入手恐漲價

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

台灣LEXUS「兩款新車、休旅」年底登台！大改款TOYOTA RAV4、ES再等等

台灣LEXUS「兩款新車、休旅」年底登台！大改款TOYOTA RAV4、ES再等等

讀者迴響

熱門文章

94.9萬起！福特「Territory全新國產休旅」上市　汽油＋油電雙動力

94.9萬起！福特「Territory全新國產休旅」上市　汽油＋油電雙動力

「福特改款新Mondeo發表」更帥、更科技！車內27吋大螢幕上身

「福特改款新Mondeo發表」更帥、更科技！車內27吋大螢幕上身

「TOYOTA 1.5升新油電小車」油耗26.3km/L！折合新台幣90萬有找

「TOYOTA 1.5升新油電小車」油耗26.3km/L！折合新台幣90萬有找

三菱「跨界油電7人座MPV」推改款！1.6升動力折合新台幣91萬

三菱「跨界油電7人座MPV」推改款！1.6升動力折合新台幣91萬

TOYOTA「海力士電動皮卡車」澳洲率先導入！銷售主管：一定比柴油貴

TOYOTA「海力士電動皮卡車」澳洲率先導入！銷售主管：一定比柴油貴

Skoda「最新未來轎跑概念車」亮相！致敬品牌首款銷量破百萬經典車

Skoda「最新未來轎跑概念車」亮相！致敬品牌首款銷量破百萬經典車

台灣「新一代TOYOTA RAV4」有望明年1月交車！首波只有油電入手恐漲價

台灣「新一代TOYOTA RAV4」有望明年1月交車！首波只有油電入手恐漲價

「LEXUS ES日本停售」大改款即將上市！台灣有機會年底搶先亮相

「LEXUS ES日本停售」大改款即將上市！台灣有機會年底搶先亮相

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366