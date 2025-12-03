「TOYOTA 1.5升新油電小車」油耗26.3km/L！折合新台幣90萬有找

▲TOYOTA Aygo X新改款歐洲上市！不僅省油、又有運動化套件。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

歐洲於今年發表的改款新Aygo X油電小車，除了擁有全新的外觀、內裝升級，重點更首度採用1.5升油電系統，不僅具備超省油的26.3km/L平均油耗，甚至還提供更帥的GR Sport運動款。

▲全新Aygo X雖然售價不便宜、不再入門，但換上更節能的1.5升油電。

TOYOTA Aygo X英國上市，售價21,595英鎊起，折合新台幣約89.6萬，Aygo X從過去小車轉型成市場熱門跨界，本次新增全新1.5升油電取代過去的1.0升自然進氣，新動力可繳出114匹馬力，比過去的1.0升71匹馬力更會跑，而平均油耗更出色來到26.3km/L。

▲內裝配置也相當誠意，不因小車身分顯得太陽春。

除了有最新動力加持，改款新Aygo X並增加更帥氣的GR Sport運動款，Aygo X GR Sport 除了擁有專屬設計的前後保桿、黑色車頂、18 吋輪圈細節點綴外，懸吊系統也經過專屬調校，重心更低、操控更有樂趣。

中控搭載9吋觸控螢幕，換上全新升級數位儀錶，支援無線Apple CarPlay與 Android Auto，同時導入 TOYOTA Smart Connect 系統，提供即時交通路況、導航與OTA軟體更新功能。高階車型配備 JBL 音響系統，營造更具氛圍感的車內空間。

內裝用料方面也有所提升，油電車型標配電子手剎車，帶來更大的置物空間，駕駛與乘客皆可感受到更便利的使用體驗。