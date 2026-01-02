ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

▲TOYOTA Corolla Cross。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣2025年整年度國產車TOP 10戰略精彩！尤其台灣本田靠著小改款HR-V突圍進前五。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣 2025 年（1～12 月）國產車銷售排行正式出爐，TOYOTA Corolla Cross 以 44,813輛成績毫無懸念再度奪冠，不僅穩坐國產車銷售王寶座，更幾乎是第二名的近3倍之多，顯示這款「全民休旅」在台灣市場的統治力依舊難以撼動。

▲2024年新車買氣夯！Yaris Cross月銷亮眼，LEXUS油電新休旅將登台。（圖／翻攝自各車廠）

▲Corolla Cross賣破4萬輛！Yaris Cross也有破1.5萬亮眼表現。

TOYOTA國產車靠著Corolla Cross、Yaris Cross雙箭休旅霸榜冠亞軍，Yaris Cross繳出15,537輛成績，成功鞏固入門休旅定位，也反映出消費者購車預算下修後，小型跨界 SUV 依舊吃香。至於房車代表，Altis 仍以 9,862 輛守住第三名，雖然整體市場持續被休旅侵蝕，但 Altis 仍是國產房車中最穩定的存在。

▲honda HR-V（圖／記者徐煜展攝）

▲HR-V今年改款推出油電策略奏效，成功策略是否複製明年的國產油電CR-V值得關注。

HONDA今年表現同樣不差，尤其今年改款HR-V成為有力的助攻手，甚至以9,249輛超越學長CR-V的9,110輛，，兩車銷量差距不到 150 輛，形成品牌內部「休旅雙主力」的態勢。HR-V 主打入門市場、CR-V 則靠著空間與油電話題撐住中型休旅基本盤。

▲海外第6代TOYOTA RAV4售價公布；台灣Hyundai推客車版Tucson L搶計程車市場。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲日系以外戰區戰況同樣精彩，福特與現代2款休旅火拚。

中段排名可說是競爭最激烈的戰區，Hyundai Tucson L（4,547 輛）與 Ford Kuga（4,536 輛）銷量僅差 11 輛，幾乎是貼身肉搏，顯示非日系品牌在國產休旅市場仍有穩定支持族群。

Nissan Kicks（4,317 輛）與 Honda Fit（4,188 輛）則主攻入門市場，前者憑藉跨界定位、後者靠著空間機能與品牌口碑撐住銷量；而 Toyota Vios 以 4,174 輛擠進前10名，也顯示入門房車在特定族群中仍未完全退場。

排名 品牌／車型 2025 年1-12月銷量(輛)
1 TOYOTA Corolla Cross 44,813
2 TOYOTA Yaris Cross 15,537
3 TOYOTA Corolla Altis 9,862
4 HONDA HR-V 9,249
5 HONDA CR-V 9,110
6 Hyundai Tucson L 4,547
7 Ford Kuga 4,536
8 Nissan Kicks 4,317
9 Honda Fit 4,188
10 Toyota Vios 4,174

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTACorolla跨界休旅AltisCamryAllion房車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！

推薦閱讀

TOYOTA GR86跑車「變身越野機器」！日改裝廠推套件外觀底盤全升級

TOYOTA GR86跑車「變身越野機器」！日改裝廠推套件外觀底盤全升級

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

【周焦點】國產休旅折價15萬　TOYOTA進口休旅上市　Peugeot新408接單

【周焦點】國產休旅折價15萬　TOYOTA進口休旅上市　Peugeot新408接單

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

最新文章

TOYOTA GR86跑車變身越野機器2026-01-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

【周焦點】國產休旅折價15萬　2026-01-03

福斯Golf GTI今年迎來50歲生日2026-01-03

陸2027起新車禁用隱藏式電動門把2026-01-02

台灣2025年國產車銷售排行出爐2026-01-02

Array2026-01-02

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售2026-01-02

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸2026-01-02

熱門文章

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

陸2027起新車禁用隱藏式電動門把2026-01-02

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸2026-01-02

福斯Golf GTI今年迎來50歲生日2026-01-03

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口2026-01-01

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售2026-01-02

台灣2025年國產車銷售排行出爐2026-01-02

【周焦點】國產休旅折價15萬　2026-01-03

便宜TOYOTA RAV4、Camry零關稅要來了2025-09-30

相關新聞

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

台灣「法系新一代休旅」保發中心售價曝光！1.2升渦輪油電　省油又省稅金

台灣「法系新一代休旅」保發中心售價曝光！1.2升渦輪油電　省油又省稅金

讀者迴響

熱門文章

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366