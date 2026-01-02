台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

▲台灣2025年整年度國產車TOP 10戰略精彩！尤其台灣本田靠著小改款HR-V突圍進前五。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣 2025 年（1～12 月）國產車銷售排行正式出爐，TOYOTA Corolla Cross 以 44,813輛成績毫無懸念再度奪冠，不僅穩坐國產車銷售王寶座，更幾乎是第二名的近3倍之多，顯示這款「全民休旅」在台灣市場的統治力依舊難以撼動。

▲Corolla Cross賣破4萬輛！Yaris Cross也有破1.5萬亮眼表現。

TOYOTA國產車靠著Corolla Cross、Yaris Cross雙箭休旅霸榜冠亞軍，Yaris Cross繳出15,537輛成績，成功鞏固入門休旅定位，也反映出消費者購車預算下修後，小型跨界 SUV 依舊吃香。至於房車代表，Altis 仍以 9,862 輛守住第三名，雖然整體市場持續被休旅侵蝕，但 Altis 仍是國產房車中最穩定的存在。

▲HR-V今年改款推出油電策略奏效，成功策略是否複製明年的國產油電CR-V值得關注。

HONDA今年表現同樣不差，尤其今年改款HR-V成為有力的助攻手，甚至以9,249輛超越學長CR-V的9,110輛，，兩車銷量差距不到 150 輛，形成品牌內部「休旅雙主力」的態勢。HR-V 主打入門市場、CR-V 則靠著空間與油電話題撐住中型休旅基本盤。

▲日系以外戰區戰況同樣精彩，福特與現代2款休旅火拚。

中段排名可說是競爭最激烈的戰區，Hyundai Tucson L（4,547 輛）與 Ford Kuga（4,536 輛）銷量僅差 11 輛，幾乎是貼身肉搏，顯示非日系品牌在國產休旅市場仍有穩定支持族群。

Nissan Kicks（4,317 輛）與 Honda Fit（4,188 輛）則主攻入門市場，前者憑藉跨界定位、後者靠著空間機能與品牌口碑撐住銷量；而 Toyota Vios 以 4,174 輛擠進前10名，也顯示入門房車在特定族群中仍未完全退場。