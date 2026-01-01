ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

▲日本新一代Nissan Kicks即將在今年第一季上市！台灣屆時將從日本進口。（圖／翻攝自X社群@shibatorakotsu）

記者徐煜展／綜合報導

日本新一代Nissan Kicks e-Power進入最終測試階段，近期流出將在今年第一季上市，待日本發表後，台灣也預計從日本進口導入。全新Kicks e-Power將在日本首發，別看它只是一台小休旅，搭載最新油電一桶油能繳出1,200公里續航。

▲台灣不只今年要上市Qashqai e-Power，定位更便宜的Kicks e-Power也在爭取名單。

新一代Kicks e-Power可能搭載與台灣準備進口Qashqai相同動力，也就是1.5升渦輪搭配第三代e-Power油電，不僅比過去省油15%，甚至還能繳出1,200公里長途續航。

新一代Nissan Kicks尺碼來到4,366x1,810x1,630mm、軸距2,667mm，相較過去尺碼有感放大，藉以帶來更理想的乘坐空間，不僅外型變得更有型，內裝配備也得到數位科技提升。

目前北美、巴西等地Kicks提供2.0升自然進氣與1.0升渦輪，而台灣等的就是日規的油電e-Power動力，不僅具備省油優勢，也符合台灣裕隆日產積極推動新能源動力策略。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

