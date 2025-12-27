「福特改款新房車亮相」對戰TOYOTA Camry！1.5渦輪油電、2.0雙動力

▲福特於中東市場發表Taurus。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

這可不是台灣過去熟悉的福特Taurus金牛座，該車其實是為中東市場打造，來自大陸市場的第6代Mondeo，以經典的Taurus作為新車命名於中東市場販售，近期於中東推出改款新Taurus，繼續與TOYOTA Camry過招！

▲改款步調與大陸Mondeo同步，換上更醒目的新造型。

中東市場Taurus跟進大陸市場推出新改款，外觀採用福特最新家族化設計語彙，車頭配置醒目水箱護罩，搭配細長銳利的 LED 頭燈組，營造出相當高的辨識度。車側線條流暢，透過長軸距設定強調中大型房車應有的氣勢，車尾則以簡潔俐落的造型為主，搭配橫貫式尾燈設計，視覺層次感明顯提升。

▲座艙以數位儀表連結中控螢幕。

座艙鋪陳仍是科技感十足。中控台採用橫向延伸布局，結合12.3吋數位儀表與27吋觸控螢幕，科技氛圍濃厚，整體風格更貼近現代電動車與智慧座艙的設計趨勢。用料方面也明顯強化，透過軟質飾板、金屬飾條與細膩縫線，營造出優於過往福特房車的質感表現。

動力提供1.5升渦輪油電、2.0升汽油渦輪雙動力，前者為CVT變速箱，擁有185匹綜效馬力，而2.0升渦輪則搭配8速手自排變速箱，繳出239匹馬力、38.9公斤米扭力。