Lexus「RZ電動休旅高性能版」亮相！馬力上看425匹外型更張狂

圖文／7Car 小七車觀點

Lexus 於 12/24 正式揭開其純電性能陣容的全新篇章，推出專屬純電 RZ 車系的頂級性能特別版 —— RZ 600e「F SPORT Performance」。作為品牌轉型為純電品牌的重要車系，RZ 不僅承載著 Lexus 的經典駕馭基因，此次更藉由與頂尖飛行員及賽車手共同開發，將空氣力學與動態表現推向極致。新車預計於 2026 年 3 月 2 日在日本上市，宣告 Lexus 在純電領域追求極致駕馭樂趣的決心。

RZ 600e「F SPORT Performance」以外觀強烈宣示其性能定位。車身提供兩種專屬對比色方案：「黑色與啞光清漆 HAKUGIN II」及「黑色與 Neutrino Gray」。全車多處採用輕量化碳纖維部件，包括前後導流翼、引擎蓋隆起、車頂、尾翼及頭燈飾框，有效優化氣流並提升下壓力。專屬的 21 吋 ENKEI 啞黑色鋁圈與大型輪拱飾板，搭配藍色煞車卡鉗，進一步突顯其蓄勢待發的運動姿態。

內裝設計以駕駛者為中心，營造兼具戰鬥氣息與精緻質感的氛圍。採用專屬黑色 Ultrasuede® 運動型座椅，輔以藍色縫線，並提供駕駛座記憶與通風功能。中控臺、撥桿式排檔座與儀表板皆點綴藍色飾條，呼應外觀的性能主題。門飾板同樣以 Ultrasuede® 包覆，搭配黑色樺木紋前座杯架，在熱血氛圍中保有 Lexus 一貫的細膩質感。

動力性能是本次升級核心。前後雙馬達四輪驅動系統經過重新調校，系統最大輸出提升至 313 kW（約 425.5 PS），僅需 4.4 秒 即可完成 0-100 km/h 加速。為匹配強勁動力，特別採用 20 吋大直徑煞車碟盤與專屬對向六活塞藍色煞車卡鉗，確保精準且強大的制動效能。搭配降低 20 mm 的車高與優化的空氣力學，賦予車輛更穩定的高速行駛與彎道操控表現。

RZ 600e「F SPORT Performance」不僅是 Lexus 純電陣容的性能旗艦，更象徵品牌在邁向「Beyond Zero」願景的過程中，對「駕馭樂趣」這一核心價值的不懈追求。它證明了電動化與高性能並非取捨，而是相輔相成。這款集結尖端電驅技術、賽道級空氣力學與沉浸式人車互動於一身的特別版車型，將為追求極致動態體驗的消費者，提供一個充滿情感共鳴的純電選擇。