「鴻華先進第2款」休旅新車曝光！全新Cavera將成n7後繼車

▲鴻華先進第2款新車Cavera現身，前身來自鴻海Model C。（圖／翻攝自鴻華先進）

▲鴻華先進第2款新車Cavera現身，前身來自鴻海Model C。（圖／翻攝自鴻華先進）

記者徐煜展／綜合報導

台灣鴻華先進第1款電動車Bria即將在本月上市，第2款新車手腳超快已經曝光，新車應是來自鴻海Model C，以全新的Cavera作為新車命名，未來不僅要進軍北美市場，也為接下來納智捷n7改款更新埋下伏筆。

▲鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機。（圖／記者張慶輝攝）

▲鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機。（圖／記者張慶輝攝）

▲鴻華先進未來不排除以Cavera，為後續的n7更新鋪路。

事實上，今年11月的鴻海科技日中，現場大陣仗擺出Model C已經暗示會有不少動作，除了有單馬達後驅版外，現場也展出雙馬達四驅車型，且似乎不僅為進軍北美市場作準備，現場的Model C車內也完成中文化設定。

車內格局也基本與過去的Model C北美版相同，不過上移的中控螢幕搭配實體按鍵，類麂皮與深色木紋飾板相互搭配，再加上座椅的Foxtron字樣，整體質感都比現行在售的n7好上不少。

▲鴻華先進於鴻海科技日展出全新的Foxtron Bria。（圖／民眾提供）

▲Bria即將上市，會有3款車型，售價預估會有百萬內。

至於台灣車迷關注鴻華先進的第1款市售車，全新Bria已經上市在即，提供單馬達後驅、雙馬達四驅等3款車型，將在本月正式上市，售價來看，有望百萬有找，再創台灣國產電動車話題。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

