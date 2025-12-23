「Nissan全新油電休旅」台灣亮相！Formula E賽車預告參加台北車展

▲台灣Nissan暖身年底台北車展！揭露展區亮點。（圖／記者徐煜展攝、Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

12月30日台北車展即將登場，各品牌暖身動作也提前開跑，Nissan今12月23日率先公布車展展出陣容，最大亮點無疑是Qashqai e-Power 首度確認以「進口身分」導入台灣，同時更將把原本只能在國外賽事看到的 Nissan Formula E 電動方程式賽車帶進會場，提前替電動化話題暖場。

▲Qashqai e-Power首度登台亮相，預計明年上市參戰進口休旅戰場。

先看最受市場關注的Qashqai e-Power。這款被視為Nissan全球戰略核心的跨界休旅，車身尺碼鎖定TOYOTA Corolla Cross 所在的主流級距，但由於台灣採進口導入，加上 e-Power 油電系統成本不低，實際售價帶預估落在RAV4級距，價格定位將成為後續市場觀察重點。

外型方面，Qashqai 延續新世代 Nissan 設計語彙，車頭採用大型 V-Motion 水箱護罩，搭配分離式 LED 頭燈組，整體視覺比起國產休旅更顯精緻與科技感，營造出都會跨界休旅該有的動感氛圍，也明顯鎖定年輕族群與家庭買家。

▲台灣Nissan積極布局新能源市場，努力朝全車系油電化。

從台灣 Nissan 近年的產品節奏來看，油電化早已成為主軸方向。目前已陸續導入 Kicks e-Power、X-Trail e-Power 等油電休旅，不過隨著 Kicks e-Power 進入產品週期末段，近期已暫時自市場退場，原廠也透露將等到日本發表大改款後，才有機會重新回歸台灣市場。在此空窗期之下，Qashqai e-Power 的定位重要性自然浮上檯面。

▲Qashqai e-Power採用1.5升油電系統。

動力與油耗表現方面，歐規市場已公布最新 Qashqai e-Power 規格，並首度導入第三代 e-Power 油電技術。其核心架構為1.5升汽油渦輪引擎發電，搭配電動馬達直接驅動車輪，最大輸出可達 202 匹馬力，在性能與節能之間取得更好的平衡。

官方數據顯示，歐規 Qashqai e-Power 平均油耗可達 18.5km/L，而在滿油、滿電狀態下，總續航里程更上看 1,222 公里，對於以電力驅動為主、卻又不想受限充電條件的消費者而言，仍具相當吸引力。未來若台灣版本能維持相近規格，勢必將成為同級進口油電休旅中的一大賣點。

▲Formula E電動方程式更是作為Nissan推行電動車關鍵。

除了市售新車，Nissan 此次車展另一大話題，便是Formula E 電動方程式賽車首度來台展演。這不僅象徵 Nissan將其電動賽事技術來台展出，也呼應品牌近年積極布局電動化的方向，從賽道到量產車的技術連結意味濃厚。

Nissan Formula E GEN3 Evo擁有極致加速性能，極速可達322km/h，0-100km/h加速僅需1.86秒，較F1賽車更快30%；得益於品牌在電動車電池與電力管理技術的研發經驗，Formula E GEN3 Evo的賽程電力回充效率高達50%，且能夠在嚴峻高溫及極度放電環境下持續穩定輸出動力；並搭載Nissan獨家e-4ORCE全時四驅科技，透過每秒1萬次頻率調整馬達驅動力，讓車輛在頂級賽場上展現出精準的操控性與循跡性。

隨著台北車展倒數，Nissan 率先亮出 Qashqai e-Power 與 Formula E兩大亮點，也讓外界更加關注其未來在台產品節奏與電動化布局。