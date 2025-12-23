ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「Nissan全新油電休旅」台灣亮相！Formula E賽車預告參加台北車展

▲Nissan Qashqai（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣Nissan暖身年底台北車展！揭露展區亮點。（圖／記者徐煜展攝、Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

12月30日台北車展即將登場，各品牌暖身動作也提前開跑，Nissan今12月23日率先公布車展展出陣容，最大亮點無疑是Qashqai e-Power 首度確認以「進口身分」導入台灣，同時更將把原本只能在國外賽事看到的 Nissan Formula E 電動方程式賽車帶進會場，提前替電動化話題暖場。

▲Nissan Qashqai（圖／記者徐煜展攝）

▲Qashqai e-Power首度登台亮相，預計明年上市參戰進口休旅戰場。

先看最受市場關注的Qashqai e-Power。這款被視為Nissan全球戰略核心的跨界休旅，車身尺碼鎖定TOYOTA Corolla Cross 所在的主流級距，但由於台灣採進口導入，加上 e-Power 油電系統成本不低，實際售價帶預估落在RAV4級距，價格定位將成為後續市場觀察重點。

外型方面，Qashqai 延續新世代 Nissan 設計語彙，車頭採用大型 V-Motion 水箱護罩，搭配分離式 LED 頭燈組，整體視覺比起國產休旅更顯精緻與科技感，營造出都會跨界休旅該有的動感氛圍，也明顯鎖定年輕族群與家庭買家。

▲Nissan Qashqai（圖／記者徐煜展攝）

▲Nissan Qashqai（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣Nissan積極布局新能源市場，努力朝全車系油電化。

從台灣 Nissan 近年的產品節奏來看，油電化早已成為主軸方向。目前已陸續導入 Kicks e-Power、X-Trail e-Power 等油電休旅，不過隨著 Kicks e-Power 進入產品週期末段，近期已暫時自市場退場，原廠也透露將等到日本發表大改款後，才有機會重新回歸台灣市場。在此空窗期之下，Qashqai e-Power 的定位重要性自然浮上檯面。

▲Nissan公布小改款Qashqai e-Power油耗表現！這款歐洲熱門新車台灣有望導入。（圖／翻攝自Nissan）

▲Qashqai e-Power採用1.5升油電系統。

動力與油耗表現方面，歐規市場已公布最新 Qashqai e-Power 規格，並首度導入第三代 e-Power 油電技術。其核心架構為1.5升汽油渦輪引擎發電，搭配電動馬達直接驅動車輪，最大輸出可達 202 匹馬力，在性能與節能之間取得更好的平衡。

官方數據顯示，歐規 Qashqai e-Power 平均油耗可達 18.5km/L，而在滿油、滿電狀態下，總續航里程更上看 1,222 公里，對於以電力驅動為主、卻又不想受限充電條件的消費者而言，仍具相當吸引力。未來若台灣版本能維持相近規格，勢必將成為同級進口油電休旅中的一大賣點。

▲Nissan Formula E （圖／記者徐煜展攝）

▲Nissan Formula E （圖／記者徐煜展攝）

▲Nissan Formula E （圖／記者徐煜展攝）

▲Formula E電動方程式更是作為Nissan推行電動車關鍵。

除了市售新車，Nissan 此次車展另一大話題，便是Formula E 電動方程式賽車首度來台展演。這不僅象徵 Nissan將其電動賽事技術來台展出，也呼應品牌近年積極布局電動化的方向，從賽道到量產車的技術連結意味濃厚。

Nissan Formula E GEN3 Evo擁有極致加速性能，極速可達322km/h，0-100km/h加速僅需1.86秒，較F1賽車更快30%；得益於品牌在電動車電池與電力管理技術的研發經驗，Formula E GEN3 Evo的賽程電力回充效率高達50%，且能夠在嚴峻高溫及極度放電環境下持續穩定輸出動力；並搭載Nissan獨家e-4ORCE全時四驅科技，透過每秒1萬次頻率調整馬達驅動力，讓車輛在頂級賽場上展現出精準的操控性與循跡性。

隨著台北車展倒數，Nissan 率先亮出 Qashqai e-Power 與 Formula E兩大亮點，也讓外界更加關注其未來在台產品節奏與電動化布局。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：NissanAriya電動車休旅X-TrailNismoTeslaModel YLeafQashqai

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【女網友很機智勇敢】士林夜市凌晨傳男持開山刀亂晃！

推薦閱讀

「Nissan全新油電休旅」台灣亮相！Formula E賽車預告參加台北車展

「Nissan全新油電休旅」台灣亮相！Formula E賽車預告參加台北車展

「速霸陸全新TOYOTA雙生」跨界休旅北美開賣！台灣等明年導入

「速霸陸全新TOYOTA雙生」跨界休旅北美開賣！台灣等明年導入

Nissan「大改款新房車提前曝光」比Sentra更帥、更便宜！搭載1.6升動力

Nissan「大改款新房車提前曝光」比Sentra更帥、更便宜！搭載1.6升動力

Suzuki分手TOYOTA RAV4！全新休旅搭載1.5升汽油、油電雙動力

Suzuki分手TOYOTA RAV4！全新休旅搭載1.5升汽油、油電雙動力

「TOYOTA改款新Corolla」大陸上市空間更勝Altis！3動力折合新台幣44萬

「TOYOTA改款新Corolla」大陸上市空間更勝Altis！3動力折合新台幣44萬

Hyundai「小改款Staria廂型車」在韓亮相！內外質感全面提升

Hyundai「小改款Staria廂型車」在韓亮相！內外質感全面提升

最新文章

「Nissan全新油電休旅」台灣亮相2025-12-23

「速霸陸全新TOYOTA雙生」跨界休旅北美開賣2025-12-23

Nissan「大改款新房車提前曝光」2025-12-23

Suzuki分手TOYOTA RAV4推全新休旅2025-12-23

「TOYOTA改款新Corolla」大陸上市空間更勝Altis2025-12-23

Hyundai小改款Staria廂型車亮相2025-12-22

寶嘉聯合台北車展陣容提前揭曉2025-12-22

「第6代TOYOTA RAV4」提前到台灣了2025-12-22

Nissan獲J.D. Power品質調查冠軍2025-12-22

台灣「80萬有找中型休旅」即將完售2025-12-22

熱門文章

Suzuki分手TOYOTA RAV4推全新休旅2025-12-23

Nissan「大改款新房車提前曝光」2025-12-23

「LEXUS主力休旅NX」將改款更新2025-12-17

「第6代TOYOTA RAV4」提前到台灣了2025-12-22

Hyundai小改款Staria廂型車亮相2025-12-22

「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找2025-12-16

寶嘉聯合台北車展陣容提前揭曉2025-12-22

「TOYOTA改款新Corolla」大陸上市空間更勝Altis2025-12-23

「Nissan全新油電休旅」台灣亮相2025-12-23

台灣「80萬有找中型休旅」即將完售2025-12-22

相關新聞

買電動車優惠！立院三讀貨物稅條例　延長免稅至2030年底

買電動車優惠！立院三讀貨物稅條例　延長免稅至2030年底

Nissan「大改款新房車提前曝光」比Sentra更帥、更便宜！搭載1.6升動力

Nissan「大改款新房車提前曝光」比Sentra更帥、更便宜！搭載1.6升動力

Suzuki分手TOYOTA RAV4！全新休旅搭載1.5升汽油、油電雙動力

Suzuki分手TOYOTA RAV4！全新休旅搭載1.5升汽油、油電雙動力

「TOYOTA改款新Corolla」大陸上市空間更勝Altis！3動力折合新台幣44萬

「TOYOTA改款新Corolla」大陸上市空間更勝Altis！3動力折合新台幣44萬

看球賽像打電動！前Tesla工程師把自駕車技術搬進球場　在家就像坐「海景第一排」

看球賽像打電動！前Tesla工程師把自駕車技術搬進球場　在家就像坐「海景第一排」

讀者迴響

熱門文章

Suzuki分手TOYOTA RAV4！全新休旅搭載1.5升汽油、油電雙動力

Suzuki分手TOYOTA RAV4！全新休旅搭載1.5升汽油、油電雙動力

Nissan「大改款新房車提前曝光」比Sentra更帥、更便宜！搭載1.6升動力

Nissan「大改款新房車提前曝光」比Sentra更帥、更便宜！搭載1.6升動力

「LEXUS主力休旅NX」將改款更新！全新升級座艙更科技　還有大螢幕

「LEXUS主力休旅NX」將改款更新！全新升級座艙更科技　還有大螢幕

「第6代TOYOTA RAV4」提前到台灣了！最強運動款有望比日本先交車

「第6代TOYOTA RAV4」提前到台灣了！最強運動款有望比日本先交車

Hyundai「小改款Staria廂型車」在韓亮相！內外質感全面提升

Hyundai「小改款Staria廂型車」在韓亮相！內外質感全面提升

「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找！5人、7人座都有搭載1.5升渦輪

「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找！5人、7人座都有搭載1.5升渦輪

寶嘉聯合「台北車展陣容提前揭曉」！強勢問鼎全場最多全新車品牌

寶嘉聯合「台北車展陣容提前揭曉」！強勢問鼎全場最多全新車品牌

「TOYOTA改款新Corolla」大陸上市空間更勝Altis！3動力折合新台幣44萬

「TOYOTA改款新Corolla」大陸上市空間更勝Altis！3動力折合新台幣44萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366