Suzuki分手TOYOTA RAV4！全新休旅搭載1.5升汽油、油電雙動力

▲Suzuki推出全新跨界Across休旅！與TOYOTA RAV4已經毫無關聯。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki推出全新跨界Across休旅！與TOYOTA RAV4已經毫無關聯。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

過去藉由5代TOYOTA RAV4雙生車資源，讓Suzuki以Across休旅進軍歐洲市場，不過隨著6代RAV4問世，目前Suzuki Across尚無改款計劃，反倒是再度用上Across命名推出1款全新跨界休旅。

▲Suzuki推出全新跨界Across休旅！與TOYOTA RAV4已經毫無關聯。（圖／翻攝自Suzuki）

▲全新Across定位比過去更便宜、親民。

過去在歐洲市場販售的Suzuki Across，其實就是來自5代TOYOTA RAV4，主打插電式油電（PHEV），除了外觀細節與廠徽不同，骨子裡幾乎就是RAV4本人。

但 Suzuki如今改變策略，針對新興市場重新推出Across全新跨界休旅，已經不再和TOYOTA共用平台，而是改用 Suzuki 自家架構，等於正式和「RAV4兄弟」說再見。

▲Suzuki推出全新跨界Across休旅！與TOYOTA RAV4已經毫無關聯。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki推出全新跨界Across休旅！與TOYOTA RAV4已經毫無關聯。（圖／翻攝自Suzuki）

▲動力提供1.5升汽油與油電。

這輛Across其實就是來自印度市場的Suzuki Victoris 系列，只是換個名字、換個市場再出發。新Across尺碼上比原本RAV4雙生車更入門，車身長度約 4,360 mm、軸距 2,600 mm。

動力配置上，採1.5升自然進氣，可繳出102匹馬力，另還有高規的1.5升油電，輸出可來到114匹馬力，具備品牌擅長的AllGrip四驅能力。







