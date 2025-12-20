瑪莎拉蒂「Grecale休旅全面升級6缸動力」！入門2.0升正式告別

圖文／7Car 小七車觀點

Maserati Grecale 目前雖然仍屬品牌近年最年輕的產品之一，但原廠已經著手為 2026 年式進行動力編成調整，宣布新年式車型將全面取消原本作為入門選項的 2.0 升四缸渦輪油電動力。

在 2026 年式車型中，Grecale Modena 將正式成為全車系的入門版本，但動力已不再是過往的四缸系統，而是改搭 Maserati 自家開發的 3.0 升 Nettuno V6 雙渦輪增壓引擎，經調校後輸出為 386 匹馬力，較先前 Modena 所使用的四缸版本多出 60 匹馬力。值得注意的是，原廠並未因動力升級而調漲 Modena 的定價，該車在美國市場的售價維持與原先車型相同，含運費後為 86,495 美元。

這項調整也意味著 Grecale 原本提供的 2.0 升四缸渦輪油電動力正式走入歷史。過去該引擎提供 296 匹與 325 匹馬力兩種輸出設定，主打較低的入手門檻與相對節能的油耗表現，但在品牌策略轉向之下，顯然已不再符合 Maserati 對於產品定位的期待。至於性能取向的 Grecale Trofeo 則維持不變，依舊搭載高輸出的 Nettuno V6，引擎最大馬力 523 匹，美國市場起售價為 119,495 美元。

純電版本 Grecale Folgore 也持續留在產品線中，並在 2026 年式迎來實質升級。透過新增的前後軸四輪驅動斷開機制，在特定行駛情境下可降低能耗，使最大續航里程提升至約 443 km，較改款前增加約 48 km。其美國市場起售價為 121,290 美元，定位依然列在高階電動豪華休旅級距。

從產品面來看，這次 Grecale 的調整無疑讓整體形象更為一致，也更符合 Maserati 長期以來以六缸甚至更高規格動力作為品牌核心的傳統。不過，現實層面仍然存在壓力。隨著四缸版本退場，Grecale 的實質入門門檻明顯上移，消費者需要多付出才能踏入 Maserati 這個品牌，在品牌銷售表現承壓的背景下，這樣的策略是否能有效刺激市場，仍有待觀察。