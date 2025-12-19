ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福斯入門電動小車「ID.Polo預告明年上市」！最新平台開發空間更大

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 近日發布官方資訊，宣告旗下全新純電小型車「ID. Polo」已進入系列生產前的最終測試階段，預計將於 2026 年春季正式發表。該車定位為品牌電動化的入門級產品，同時也是 Volkswagen 自 2026 年起將陸續推出的四款小型與緊湊型電動車之首發車型。

Volkswagen 預告全新純電入門車型 ID. Polo 將於 2026 年上市

根據原廠資料，ID. Polo 初期將提供三種動力輸出：85 kW（約116匹馬力）、99 kW（約135匹馬力）以及 155 kW（約211匹馬力），後續將追加運動化設定的 ID. Polo GT1，動力提升至 166 kW（約226匹馬力）。電池方面，入門版本將配備 37 kWh 的 LFP 磷酸鐵鋰電池，支援最高 90 kW 直流快充；高階車型則採用 52 kWh 的 NMC 三元鋰電池（PowerCo 統一規格電池），最高續航里程預計可達 450 公里，並支援 130 kW 快充功率。

Volkswagen 預告全新純電入門車型 ID. Polo 將於 2026 年上市

ID. Polo 採用最新開發的 MEB+ 模組化電動平台，並搭載前輪驅動設定。原廠強調，此設計不僅能降低複雜性與車重，更能優化車內空間。其車長約 4,053 mm，軸距為 2,600 mm，雖與燃油版 Polo 尺寸相近，但藉由電動平台佈局，車廂長度、寬度與頭部空間皆有提升，行李廂容積更增加至 435 公升，較前代增長約 24%。

Volkswagen 預告全新純電入門車型 ID. Polo 將於 2026 年上市

ID. Polo 將首度採用 Volkswagen 設計總監 Andreas Mindt 提出的「Pure Positive」設計語言。在科技配備方面，新車將搭載多項新一代駕駛輔助系統，其中「Travel Assist」不僅提供高速公路上的縱向與橫向輔助導引，也首次加入交通號誌與停車標誌辨識功能。

Volkswagen 預告全新純電入門車型 ID. Polo 將於 2026 年上市

ID. Polo 的開發由 Volkswagen 集團內部的「Brand Group Core」統籌協作，其中 SEAT & CUPRA 主導專案執行，設計則來自 Volkswagen 狼堡設計中心。關鍵技術如軟體、輔助系統、驅動與底盤等，均基於 Volkswagen 的 MEB+ 平台。新車預計將在西班牙 Martorell 的 SEAT & CUPRA 工廠進行生產，進一步實踐集團內部的資源整合與分工合作。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Volkswagen福斯IDPolo電動車汽車新車小車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李多慧堅定告白留在這裡　台灣是我的故鄉

推薦閱讀

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

最新文章

福斯入門電動小車ID.Polo明年上市2025-12-19

新竹物流30輛中華ET35電動貨車上線2025-12-18

歐盟2035禁售燃油車計畫確定退場2025-12-18

和泰宣布進軍日本賣HINO卡車2025-12-18

「TOYOTA Yaris Cross休旅」2025-12-18

「第6代TOYOTA RAV4」新套件首度亮相2025-12-18

Hyundai「全新7人座休旅」首度登台2025-12-18

Honda小型MPV變80年代美式廂車2025-12-18

福特重整佈局油電動力成未來主力2025-12-17

「第6代TOYOTA RAV4日本開賣」新台幣90萬2025-12-17

熱門文章

歐盟2035禁售燃油車計畫確定退場2025-12-18

新竹物流30輛中華ET35電動貨車上線2025-12-18

和泰宣布進軍日本賣HINO卡車2025-12-18

福斯入門電動小車ID.Polo明年上市2025-12-19

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐2025-12-08

Nissan「入門7人座MPV預告12月發表」2025-12-15

「第6代TOYOTA RAV4」新套件首度亮相2025-12-18

改款「新TOYOTA Corolla」空間更大直逼Camry2025-12-15

「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找2025-12-16

「LEXUS主力休旅NX」將改款更新2025-12-17

相關新聞

新竹物流「30輛中華ET35電動貨車上線」！全台最大綠能車隊成軍

新竹物流「30輛中華ET35電動貨車上線」！全台最大綠能車隊成軍

歐盟「2035禁售燃油車計畫」確定退場！全面電動化迎來大轉彎

歐盟「2035禁售燃油車計畫」確定退場！全面電動化迎來大轉彎

快訊／和泰宣布「進軍日本賣HINO卡車」！砸100億元取得5家經銷商

快訊／和泰宣布「進軍日本賣HINO卡車」！砸100億元取得5家經銷商

高鐵運量刷新高「明年再微幅增班」　春節早早鳥優惠回歸

高鐵運量刷新高「明年再微幅增班」　春節早早鳥優惠回歸

狂喊開心！吊車大王「再添2小老婆」影片曝　滿意嗨讚：漂亮

狂喊開心！吊車大王「再添2小老婆」影片曝　滿意嗨讚：漂亮

讀者迴響

熱門文章

歐盟「2035禁售燃油車計畫」確定退場！全面電動化迎來大轉彎

歐盟「2035禁售燃油車計畫」確定退場！全面電動化迎來大轉彎

新竹物流「30輛中華ET35電動貨車上線」！全台最大綠能車隊成軍

新竹物流「30輛中華ET35電動貨車上線」！全台最大綠能車隊成軍

快訊／和泰宣布「進軍日本賣HINO卡車」！砸100億元取得5家經銷商

快訊／和泰宣布「進軍日本賣HINO卡車」！砸100億元取得5家經銷商

福斯入門電動小車「ID.Polo預告明年上市」！最新平台開發空間更大

福斯入門電動小車「ID.Polo預告明年上市」！最新平台開發空間更大

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

Nissan「入門7人座MPV預告12月發表」售價低於新台幣30萬！搭載1.0升渦輪

Nissan「入門7人座MPV預告12月發表」售價低於新台幣30萬！搭載1.0升渦輪

「第6代TOYOTA RAV4」新套件首度亮相！原廠直接升級外型更帥、更兇

「第6代TOYOTA RAV4」新套件首度亮相！原廠直接升級外型更帥、更兇

改款「新TOYOTA Corolla」空間更大直逼Camry！油耗24.2km/L　大陸12月上市

改款「新TOYOTA Corolla」空間更大直逼Camry！油耗24.2km/L　大陸12月上市

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366