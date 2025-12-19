福斯入門電動小車「ID.Polo預告明年上市」！最新平台開發空間更大

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 近日發布官方資訊，宣告旗下全新純電小型車「ID. Polo」已進入系列生產前的最終測試階段，預計將於 2026 年春季正式發表。該車定位為品牌電動化的入門級產品，同時也是 Volkswagen 自 2026 年起將陸續推出的四款小型與緊湊型電動車之首發車型。

根據原廠資料，ID. Polo 初期將提供三種動力輸出：85 kW（約116匹馬力）、99 kW（約135匹馬力）以及 155 kW（約211匹馬力），後續將追加運動化設定的 ID. Polo GT1，動力提升至 166 kW（約226匹馬力）。電池方面，入門版本將配備 37 kWh 的 LFP 磷酸鐵鋰電池，支援最高 90 kW 直流快充；高階車型則採用 52 kWh 的 NMC 三元鋰電池（PowerCo 統一規格電池），最高續航里程預計可達 450 公里，並支援 130 kW 快充功率。

ID. Polo 採用最新開發的 MEB+ 模組化電動平台，並搭載前輪驅動設定。原廠強調，此設計不僅能降低複雜性與車重，更能優化車內空間。其車長約 4,053 mm，軸距為 2,600 mm，雖與燃油版 Polo 尺寸相近，但藉由電動平台佈局，車廂長度、寬度與頭部空間皆有提升，行李廂容積更增加至 435 公升，較前代增長約 24%。

ID. Polo 將首度採用 Volkswagen 設計總監 Andreas Mindt 提出的「Pure Positive」設計語言。在科技配備方面，新車將搭載多項新一代駕駛輔助系統，其中「Travel Assist」不僅提供高速公路上的縱向與橫向輔助導引，也首次加入交通號誌與停車標誌辨識功能。

ID. Polo 的開發由 Volkswagen 集團內部的「Brand Group Core」統籌協作，其中 SEAT & CUPRA 主導專案執行，設計則來自 Volkswagen 狼堡設計中心。關鍵技術如軟體、輔助系統、驅動與底盤等，均基於 Volkswagen 的 MEB+ 平台。新車預計將在西班牙 Martorell 的 SEAT & CUPRA 工廠進行生產，進一步實踐集團內部的資源整合與分工合作。