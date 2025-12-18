新竹物流「30輛中華ET35電動貨車上線」！全台最大綠能車隊成軍

▲新竹物流電動物流車隊正式啟用，首批中華汽車ET35電動商用車共30輛正式上線。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／新北報導

新竹物流今（18）日於八里轉運中心舉行電動物流車隊啟用儀式，中華汽車自主研發的電動商用車ET35一字排開，首批導入數量共30輛，一舉成為全台最大電動物流配送車隊，除了雙方一級主管出席外，經濟部產發署簡任技正童建強也到場參加，一同見證物流業產業轉型的重要時刻。

▲新竹物流於八里轉運中心一次導入30輛中華ET35電動商用車，一舉成為全台最大綠能物流車隊。

新竹物流八里轉運中心是近期才開幕的全新營運據點，配備有全台最先進的貨物分揀設備，並導入太陽能發電、儲能系統、智能充電樁與ET35電動車隊，實現了「光、充、儲」的綠色物流場域；值得一提的是，ET35所搭載的動力馬達，也正是由新竹物流的關係企業士林電機所研發製造，強強聯手讓ET35的國產化率高達90%。

▲新竹物流八里轉運中心除了導入中華ET35電動商用車外，還結合太陽能發電、儲能系統與智能充電樁。

中華汽車總經理曾鑫城在會中表示，ET35的整體架構具有高度彈性，像是物流業者的需求通常是「空間」而不是「載重」，所以此次交付給新竹物流的車輛都採用大面積貨台設定；而ET35還有領先同級的Level 2駕駛輔助系統，再加上物連網智慧管理、35分鐘完成20%至80%的快充能力、以及省油錢省稅省保養費的優勢，相信能有效提升物流業者的效率與獲利能力。

▲ET35具備符合Level 2標準的先進駕駛輔助系統，還能在35分鐘完成20%至80%充電。