Honda多功能小型MPV「變身80年代美式廂車」！方正復古前臉更有型

圖文／7Car 小七車觀點

日本改裝廠 Damd 推出名為 “Isolator” 的套件，將 Honda Freed 這款小型多功能 MPV 的前臉換成方正復古風格，靈感來自 1980 年代那美式廂型車面貌。

這組 Isolator 套件主要著力在車頭視覺呈現，改裝後的 Freed 幾乎讓人認不出原來的樣子。外觀上換上全新的頭燈組並可選 LED 光源，燈具被安裝在方塊狀的黑色水箱護罩內，營造出深沉的視覺層次感。下方保桿設計採用復古風格，進氣壩變得窄而長，前下巴也略為突出，使整個車頭看起來更像 80 年代的美式商用廂車，如 1985 年代的 Chevrolet Astro 或 GMC Safari 等等。

有趣的是，Damd 這組改造套件並不需要大幅度修改原廠的車身線條或前輪拱結構。原本的頭燈切割位置被相近車色的飾板遮掩，並可選配帶有木紋視覺的貼紙，加強整體懷舊氛圍。車尾部分基本維持 Honda 原廠的方正設計，並沒有像車頭那樣激進重塑。

Isolator 套件支援標準版 Freed Air 與較具越野視覺的 Freed Crosstar 兩種車型。如果選擇 Crosstar，Damd 也提供加裝車頂架及更厚實輪胎的選項，讓整體造型更具粗曠感。

在動力與底盤部分並未改變，Freed 搭載 e:HEV 油電混合動力架構，由 1.5 升自然進氣引擎搭配前後兩顆電動馬達，可選前驅或全輪驅動配置。值得注意的是，Isolator 套件目前僅支援搭載 e:HEV 系統的車款，無法套用在純汽油版 Freed 上。

Damd 在 11 月 28 日於埼玉舉辦的 Damned Party 攤位上首度公開 Isolator，並預告將在 2026 年 1 月的 Tokyo Auto Salon 展出。這套升級組件已開放線上與日本授權經銷商預訂。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

