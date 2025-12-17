ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
10大最佳汽車品牌「特斯拉首度進榜」！消費者報告公布最新成績單

▲特斯拉小改款Model S、Model X 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Tesla首次登上《消費者報告》10大最佳汽車品牌榜單，位居第10名。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

美國《消費者報告》（Consumer Reports）近期公布2026年10大最佳汽車品牌榜單，除了日系傳統車廠 Subaru連續2年蟬聯榜首外，今年的最大黑馬，是美國純電動車品牌Tesla首度進榜，儘管《消費者報告》過去曾多次批評特斯拉車款的可靠性不佳，但在不斷改進之下，終於獲得相關評審的認可。

2026《消費者報告》最佳汽車品牌TOP10

名次 品牌
1 Subaru
2 BMW
3 Porsche
4 Honda
5 TOYOTA
6 Lexus
7 Lincoln
8 Hyundai
9 Acura
10 Tesla

▲森林人（圖／記者徐煜展攝）

▲日系品牌代表Subaru第2年蟬聯榜首。（圖／資料照）

在這份榜單中，不僅Subaru連續2年拿下第1，其他耳熟能詳的日系品牌也都能在榜上找到，像是分居第4與第5的Honda及TOYOTA，第8名的Hyundai則是韓系唯一代表，而豪華品牌則有分居2、3名的BMW與Porsche，分居6、7名的Lexus與Lincoln，以及第9名的Acura等。

▲BMW 2系列GranCoupe發表 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW是歐系豪華品牌最佳代表，排名第2位。（圖／資料照）

而此次最大亮點，莫過於首次擠身前10名的Tesla，《消費者報告》指出，由於多數車型都已經生產多年，製程與設計都在不斷進步，像是Model S賣了15年都沒有進行全面性的重新設計，在傳統車廠非常罕見，但品質還是有持續改良，所以越近期出廠的車可靠性也越好；但要特別注意的是，車齡介於5至10年的特斯拉，與同齡車相比可靠性仍然處於墊底，意味著早期的工藝水準仍與現在有顯著落差。

▲特斯拉小改款Model S、Model X 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Model S賣了15年都沒有進行全面性的重新設計，但品質有不斷進步。（圖／資料照）

關鍵字：Tesla特斯拉ConsumerReports消費者報告電動車汽車新車品牌

