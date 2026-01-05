「Nissan高人氣休旅」日本即將上市！1.0升渦輪售價40萬起

▲海外高人氣Nissan Magnite即將逆輸入回日本。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

又是1款海外擁有超高人氣作品逆輸入回日本母國經典案例！首發地鎖定印度市場的Nissan Magnite小休旅，日前已晉升為全球戰略車，如今日本母國也計劃在今年上市，售價約200萬日圓，折合新台幣約40萬。衝著直接對手TOYOTA Raize而來。

▲Nissan Magnite擁有比Kicks更小巧的車身尺碼。

Nissan Magnite比台灣熟悉的Kicks更便宜、更入門，尺碼僅有3,990 x 1,760 x 1,570mm，軸距2,500mm，靈巧的車身格局，正合日本小車市場胃口。

事實上，Nissan Magnite最早於2020年印度首發，更在去年推出最新小改款，並陸續進軍全球各地市場。新改款採用換新的水箱護罩設計、前後保桿微調，尾燈換成全LED樣式，車頭車尾細節更有精緻感。提供雙色車身選項，搭配16吋雙色鋁圈，整體造型年輕又活潑。

▲日本預計提供1.0升渦輪。

改款Magnite不因入門顯得太陽春。中控搭載8吋觸控螢幕，支援無線Apple CarPlay與Android Auto，搭配7吋儀表提供更多行車資訊。座椅與門飾採用棕色皮革包覆，搭配四種氣氛燈選擇，讓整體氛圍更有質感。

即將在日本上市的Nissan Magnite，預計會以1.0升渦輪作為主要動力，搭配CVT變速箱，擁有99匹馬力、15.5公斤米扭力，平均油耗17.3km/L，未來將成為TOYOTA Raize直接對手。