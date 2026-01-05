ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「Nissan高人氣休旅」日本即將上市！1.0升渦輪售價40萬起

▲Nissan於中東市場推出小改款Magnite。（圖／翻攝自Nissan）

▲海外高人氣Nissan Magnite即將逆輸入回日本。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

又是1款海外擁有超高人氣作品逆輸入回日本母國經典案例！首發地鎖定印度市場的Nissan Magnite小休旅，日前已晉升為全球戰略車，如今日本母國也計劃在今年上市，售價約200萬日圓，折合新台幣約40萬。衝著直接對手TOYOTA Raize而來。

▲Nissan於中東市場推出小改款Magnite。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan Magnite擁有比Kicks更小巧的車身尺碼。

Nissan Magnite比台灣熟悉的Kicks更便宜、更入門，尺碼僅有3,990 x 1,760 x 1,570mm，軸距2,500mm，靈巧的車身格局，正合日本小車市場胃口。

事實上，Nissan Magnite最早於2020年印度首發，更在去年推出最新小改款，並陸續進軍全球各地市場。新改款採用換新的水箱護罩設計、前後保桿微調，尾燈換成全LED樣式，車頭車尾細節更有精緻感。提供雙色車身選項，搭配16吋雙色鋁圈，整體造型年輕又活潑。

▲印度推出Nissan Magnite小休旅特仕車！（圖／翻攝自Nissan ）

▲日本預計提供1.0升渦輪。

改款Magnite不因入門顯得太陽春。中控搭載8吋觸控螢幕，支援無線Apple CarPlay與Android Auto，搭配7吋儀表提供更多行車資訊。座椅與門飾採用棕色皮革包覆，搭配四種氣氛燈選擇，讓整體氛圍更有質感。

即將在日本上市的Nissan Magnite，預計會以1.0升渦輪作為主要動力，搭配CVT變速箱，擁有99匹馬力、15.5公斤米扭力，平均油耗17.3km/L，未來將成為TOYOTA Raize直接對手。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

趙露思直播挑戰撒嬌舞　脫口「像蒼蠅」惹TWS粉絲不滿

推薦閱讀

TOYOTA休旅氣勢更勝賓士G63！最狂Land Cruiser 250亮相

TOYOTA休旅氣勢更勝賓士G63！最狂Land Cruiser 250亮相

「HONDA HR-V」日本汽油不賣了、只賣油電！大改款準備接棒

「HONDA HR-V」日本汽油不賣了、只賣油電！大改款準備接棒

「Nissan高人氣休旅」日本即將上市！1.0升渦輪售價40萬起

「Nissan高人氣休旅」日本即將上市！1.0升渦輪售價40萬起

TOYOTA「電動車大陸大降價26萬新台幣」！比油車Corolla便宜、空間更大

TOYOTA「電動車大陸大降價26萬新台幣」！比油車Corolla便宜、空間更大

全新「國產油電CR-V」預計今年第二季登場！台灣本田兩款油電休旅當主菜

全新「國產油電CR-V」預計今年第二季登場！台灣本田兩款油電休旅當主菜

陸政府宣布「今年實施電動車能耗新制」！效率正式強制分級納管

陸政府宣布「今年實施電動車能耗新制」！效率正式強制分級納管

最新文章

TOYOTA休旅氣勢更勝賓士G632026-01-05

「HONDA HR-V」日本汽油不賣了、只賣油電2026-01-05

「Nissan高人氣休旅」日本即將上市2026-01-05

TOYOTA「電動車大陸大降價26萬新台幣」2026-01-05

全新「國產油電CR-V」預計今年第二季登場2026-01-05

陸政府宣布今年實施電動車能耗新制2026-01-04

Uber無人計程車今年英國啟動試營運2026-01-04

BMW公布獨立高性能豪華品牌計畫2026-01-04

TOYOTA GR86跑車變身越野機器2026-01-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

熱門文章

全新「國產油電CR-V」預計今年第二季登場2026-01-05

TOYOTA「電動車大陸大降價26萬新台幣」2026-01-05

陸政府宣布今年實施電動車能耗新制2026-01-04

「Nissan高人氣休旅」日本即將上市2026-01-05

Uber無人計程車今年英國啟動試營運2026-01-04

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口2026-01-01

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸2026-01-02

TOYOTA休旅氣勢更勝賓士G632026-01-05

相關新聞

讀者迴響

熱門文章

全新「國產油電CR-V」預計今年第二季登場！台灣本田兩款油電休旅當主菜

全新「國產油電CR-V」預計今年第二季登場！台灣本田兩款油電休旅當主菜

TOYOTA「電動車大陸大降價26萬新台幣」！比油車Corolla便宜、空間更大

TOYOTA「電動車大陸大降價26萬新台幣」！比油車Corolla便宜、空間更大

陸政府宣布「今年實施電動車能耗新制」！效率正式強制分級納管

陸政府宣布「今年實施電動車能耗新制」！效率正式強制分級納管

「Nissan高人氣休旅」日本即將上市！1.0升渦輪售價40萬起

「Nissan高人氣休旅」日本即將上市！1.0升渦輪售價40萬起

Uber無人計程車「今年英國啟動試營運」！駕駛座沒司機減少人為失誤

Uber無人計程車「今年英國啟動試營運」！駕駛座沒司機減少人為失誤

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366