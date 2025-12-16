15.28萬起！三陽「全新黃牌大羊重機」開賣　再享36期0利率

▲SYM三陽推出全新改款CRUISYM重機，預購優惠價15.28萬起。（圖／翻攝自SYM）

記者張慶輝／綜合報導

SYM三陽今（16）日推出全新改款的CRUISYM重機，除了為其開出15.28萬起的預購優惠價（已扣購車金不含牌險），並提供36期分期0利率優惠，活動只到2026／01／31止；作為國內大型速克達銷售第1名品牌，三陽此次推出的CRUISYM定位在黃牌大羊級距，除了適合日常通勤代步外，也能是假日休閒的好夥伴，功能與配備可說是面面俱到。

▲新CRUISYM換上LED魚眼頭燈與箭刃型LED尾燈，整體外型變得更加洗鍊。（圖／翻攝自SYM）

改款後的CRUISYM外型變得更加俐落流暢，透過全新搭載的LED魚眼頭燈與箭刃型LED尾燈，不僅帶來科技現代感，也能提供更良好的夜間照明與辨識效果，車色則提供藍、消光白與消光黑3種選項。

▲新的彩色LCD儀表板資訊顯示更清晰，Keyless免鑰匙系統提升用車便利性。（圖／翻攝自SYM）

配備方面，CRUISYM換上全新彩色LCD儀表板，能更好掌握行車資訊，Keyless系統則帶來便利的用車體驗，2段可調風鏡能隨隨騎士體型或環境調整，45公升置物空間則能輕鬆放下2頂安全帽，同級最低760mm座高還帶來了安心的騎乘感受。

▲車廂榮量高達45公升，能輕鬆放下2頂安全帽。（圖／翻攝自SYM）

CRUISYM搭載278.3c.c.單缸水冷引擎，可輸出26匹馬力與2.67公斤米扭力，無論山道遊走或高速巡航都能有充沛輸出，27.5km/L的油耗表現也兼顧經濟性；電控配備也不馬虎，標配BOSCH 10.3代雙電控安全系統，提供ABS防鎖死煞車與TCS循跡防滑等機能，能大幅降低因操作失誤或路面狀況帶來的風險。

▲SYM CRUISYM小檔案。（圖／翻攝自SYM）