英國輕量跑車品牌「首款電動車持續推進中」！原型車明年1月現身

圖文／7Car 小七車觀點

還記得 Caterham 在 2023 年公布的 Project V 純電概念跑車嗎 ? 在首度公開之後，原廠就沉默了兩年半，也外界開始好奇這款英國輕量跑車品牌的電動化發展究竟是不是還在執行。直到現在，Caterham 才正式確認第一台可運作的 Project V 原型車已經完成，並預計在 2026 年 1 月亮相。

▲Caterham 正式確認第一台可運作的 Project V 原型車已經完成，並預計在 2026 年 1 月亮相。

Caterham 表示，這台能實際行駛的 Project V 原型車，會在 2026 年 1 月 9 日的 Tokyo Auto Salon 日本車展公開。而 2023 年的靜態展車則會提前在 1 月 4 日於 Las Vegas 的 CES 展出，等於同時在兩邊市場重新提醒大家，官方並沒有放棄這輛輕量化電動跑車的開發。Caterham 也直接點出，這次的原型車會是未來量產車的核心開發平台，各項設定都會以它作為基礎進行調校。

如果延續 2023 年公布的規格，Project V 將配置 55.0 kWh 的鋰電池組，搭配後置單電動馬達驅動後輪，續航力預估可達 249 英里，換算約為 401 公里。當時 Caterham 也提到充電效能，從 20% 充到 80% 目標落在 15 分鐘內，代表品牌也希望它是一台能真正上路使用、而不是只做姿態的輕量化電動跑車。

輕量化依然是 Project V 的核心精神。原始概念車採用碳纖維與鋁合金複合式車體結構，讓車重壓在 2,623 磅（約 1,189 公斤），對一台電動車來說相當罕見。Caterham 估計，268 匹馬力輸出搭配這樣的體重，0–60 mph 加速可在 4.5 秒內完成，極速約 143 mph（換算約 230 公里每小時）。以這種設定來看，Project V 定位更像是延續品牌輕快、直接、講究反應的傳統，只是換上電力驅動而已。

Caterham 最初於 2023 年表示，量產車最快可能在 2025 年底或 2026 年初進入生產階段。但如今第一台能實際測試的原型車要到明年 1 月才會拿出來展示，官方也坦承接下來的測試計畫會一路跑到 2026 年，意味著真正的量產車至少要等到 2027 年以後才有可能問世。

整體來說，Project V 的最新進度代表 Caterham 已經正式跨入電動化研發，不再只依靠過往輕量化跑車的形象。但原廠團隊不追求極端性能，也不打算把它做成豪華高價電動跑車，而是維持可負擔的車重、簡單的後驅布局，讓駕駛感受回到機械本質。雖然時程比預期拉長，但至少在電動跑車競爭越來越激烈的時代，Caterham 仍然保持了一貫獨樹一格的風格。

