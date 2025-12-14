ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
BMW X3休旅車「變身越野好手」！原廠推全新套件穿越能力大升級

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 自發表了 Neue Klasse 平台 iX3 後便迅速成為車壇話題之一，但是 BMW 並未放棄燃油 SUV 的市場，尤其是在有特殊需求的地區。日前，BMW 在南非針對現行 BMW X3 推出全新 Rugged Edition 套件，鎖定喜愛追求泥濘、非鋪裝道路的消費族群。

這次 Rugged Edition 最值得注目的改動，是將 X3 的原廠 19 吋鋁圈替換成 18 吋 Frozen Midnight 鋁圈，並搭配側壁厚實、胎紋較深的 Grabber All-Terrain 多地形輪胎（規格 255/60 R18），相比標準配置有著更優異的穿越能力。雖然 並沒有為 X3 加高懸吊，但該版本標配 Adaptive 懸吊系統，再配上 xDrive 四輪驅動，足以因應較崎嶇的道路條件。

外觀維持原有車身設計，但車身加貼漆面保護膜，以防止碎石飛濺或泥沙擦傷車漆，對於跑林道、荒郊或施工地帶的使用者來說，是一項貼心防護。不僅如此，Rugged Edition 還附贈容量 320 公升的車頂行李箱（Roof Box）與具備自動鎖扣的後拖車鉤（Tow Hitch），大幅提高了車輛的實用性與出遊彈性。

至於車內，改裝重點集中在實用性上，包括全天候防水腳墊與前後座椅加熱功能。雖然這些並不華麗，但對於南非多變天氣與日常通勤而言卻十分實用。

動力部分，這次 Rugged Edition 僅適用於 X3 20d xDrive 入門柴油款，搭載 mild-hybrid 系統的 2.0 公升四缸柴油渦輪引擎，能輸出 194hp與 400Nm 扭力。雖然性能相比專攻動力的 X3 M50 或其他高階改裝款顯得溫和，但對於多用途、輕越野、城市與郊區兼顧的用途來說，再合適不過。

關鍵字：BMWX3RuggedEdition越野套件改裝汽車新車

